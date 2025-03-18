傅崐萁控檢追殺修容組舊案　綠：追查重點不同已是新案

國民黨立院黨團總召傅崐萁捲入修容組競選小物案，檢調日前發動搜索約談，傅則喊冤未質疑透過舊案政治追殺。民進黨立委沈伯洋強調，當年查辦重點在於是否賄選，但現在已是重點不同的新案，並非政治迫害，若是中國無償提供、沒有金流，也會衍生假發票問題。

針對傅崐萁稱「競選小物案」是司法迫害，民進黨團幹事長吳思瑤今天喊話傅崐萁別再牽拖，因為揭發者正是國民黨台北市議員鍾小平。

對於傅指本案已查辦過，沈伯洋也批「搞錯方向」，他說，當年的修容組爭議主要是查有無涉及賄選，和誰提供、有無假發票沒關係，但現在的疑慮不僅於此。

沈伯洋質疑，為何候選人都能拿到修容組？「戰天下」公司和傅崐萁有無關係？是有償還無償？中國來的難道是中國提供，現在疑慮在這，這絕對是新的案件，是傅崐萁的「壯世代案件」，差別在於不是「戰國策」而是「戰天下」。

他說，選罷法配合反滲透法嚴禁中國資金進來，如果是由中國提供，過程沒有金流，還有假發票問題。這些疑慮都指名這是新案，且是某位仁兄在政論節目說溜嘴、有人去告發，目前已由檢察官偵辦，尊重司法調查。

吳思瑤接著強調，這是新案，證據到哪就辦到哪，和政治無涉，司法案件講求證據，到底是誰提供修容組？是中國嗎？其次，是提供資金或直接成品？是有償購買、無償贈送？有沒有誠實申報政治獻金。

吳思瑤提到，之前也揭露過，監院的政治獻金登載確實啟人疑竇，幾十位立委接受修容組，不管有償無償，好像登載都是有償，發票開同一天、總數幾乎一致，這就非常有問題，會否國民黨團透過傅崐萁大放送，藉此收買選民，整黨上下淪為大型詐騙集團，集體偽造文書，支持司法獨立公正辦理。