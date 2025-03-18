酸藍挺武統亞亞卻未聲援富察 綠：朱立倫對大陸比小貓更溫馴

八旗文化總編輯富察遭中國指控涉犯「煽動分裂國家罪」，拘捕近2年後被求處重刑。民進黨質疑，國民黨立委稱要保護言論自由而聲援鼓吹戰爭的網紅亞亞，卻未替富察說過一句話，國民黨主席朱立倫對中國態度比小貓咪更溫柔更乖巧，卻一再批評維護國家安全的總統。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天舉行「聲援武統中配 不挺富察？國民黨不反共 數典忘祖！」記者會。韓瑩說，富察遭中國指控從事危害國家安全罪嫌，但事實上，富察僅因出版違背中共史觀意識型態書籍，就被關押、起訴。

韓瑩質疑，不論在台灣或中國，都未能從公開的網站或管道接收任何相關審判資訊，例如判刑刑度、雙方陳述，大眾都無從得知，此種中國「公開宣判」根本就是黑箱，就是未審先判。

韓瑩質疑，對照同樣來自中國的亞亞，在直播社群媒體發表武統台灣等主張暴力行徑言論，移民署依法註銷其居留權，限時離境，並非隨意拘留，限制其人身安全；國民黨立委王鴻薇、中廣前董事長趙少康立刻聲援，認為鼓吹武力統一是言論自由，「如果在乎言論自由的價值，為何不聲援在中因出版書籍而遭判刑的富察呢？」

韓瑩說，根據統計，台灣已接獲通報共計71人，在中國失去聯繫或人身自由遭限制；國民黨如果支持言論自由，請正視在中台人遭拘留之事實，一同譴責中共隨意拘禁人身安全。

吳崢指出，國際社會對賴總統強化國安反滲透作為，一致高度肯定。只有中國跳腳反對，中國國台辦明確表示舉行大規模軍演，就是衝著賴總統而來，這時的中國國民黨竟然和國台辦沆瀣一氣痛罵台灣政府，國民黨只會唯中國是從。