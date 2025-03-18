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國民黨團推反戒嚴、反廢死公投 黃國昌：主流民意很清楚

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）。記者林澔一／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）。記者林澔一／攝影

國民黨主席朱立倫昨天宣布推動反戒嚴、反廢死公投，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，針對反廢死跟反戒嚴，應該是台灣主流民意，至於國民黨要推動公投，還是要先看到公投主文，反倒是民進黨要先說把話清楚，是否要把台灣帶回戒嚴的年代。

朱立倫昨天率領國民黨立委舉行記者會，宣布即將推出反廢死、反戒嚴公投，立法院程序委員會今天開會，經過表決送交立法院會處理。國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團預計提案列為討論事項，民進黨立委可能會反對，屆時需要透過表決方式處理。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時指出，台灣人民的態度非常清楚，「當然是反戒嚴，這有什麼好說」，然而南韓總統尹錫悅去年宣布戒嚴，看起來好像是民進黨比較憧憬，他們應該先把話說清楚講明白，是否要把台灣重新帶回戒嚴的年代。

黃國昌也說，台灣的主流民意非常清楚，就是無法接受廢除死刑，綠色大法官做出來的解釋，爛攤子到現在都還沒有收完，「反廢死跟反戒嚴，應該是目前台灣主流民意」，至於國民黨要推動公民投票，還是要先等看到主文再來討論。

公投 反戒嚴 國民黨 廢死

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