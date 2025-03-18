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監院聲請釋憲與暫時處分 民眾黨團嗆「績效不彰，預算被砍剛好而已」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監察院副院長李鴻鈞上午舉行記者會表示，針對監察院預算被刪將聲請釋憲。記者曾原信／攝影
監察院副院長李鴻鈞上午舉行記者會表示，針對監察院預算被刪將聲請釋憲。記者曾原信／攝影

因今年度總預算遭到大幅刪減，監察院今天宣布聲請釋憲與暫時處分。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批評，監察院長期績效不彰，只敢拍蚊子不敢打老虎，本來就應該被掃進歷史灰燼，在野黨大砍預算只是剛好而已，也請總統府不要違法，盡速提名合適的大法官人選。

監察院副院長李鴻鈞上午舉行記者會表示，有人說監察院哭窮、賣慘，這些都是不實言論，「這是因為我們與台電協商，不然早就被斷水斷電」，如果討厭監察院，請依照憲法程序，不要以這種手段處理，監察院每年平均1萬5000件陳情案，敏感政治案件少之又少。

張啓楷受訪時表示，監察院浪費人民納稅錢，編列預算到日本考察黑熊，過去更被形容為蚊子院，只會拍蚊子不敢打老虎，由於績效不彰淪為廢物院，本來就應該被大砍預算，就連民進黨都主張廢除考監兩院，目前朝野黨團各自都有修憲提案。

張啓楷指出，超思雞蛋進口案損失高達5.3億元，監察院僅彈劾農業部前畜牧司長張經緯，享有決策權的人是農業部長跟中央畜產會董事長，監察院只辦到司長就停下來，這樣的機構還敢聲請釋憲，在野黨刪減預算剛好而已，「我覺得今年預算還砍得太少。」

張啓楷強調，有關財產申報的相關預算，民眾黨團一毛錢都沒有砍，監察院對不起台灣人民，本來就應該掃進歷史灰燼，而目前大法官有7名缺額，依照法律規定必須提出人選，目前看起來只聞樓梯響，麻煩總統府不要帶頭違法，盡速提名合適大法官人選。

大法官 張啓楷 監察院

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