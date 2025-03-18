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傳賴清德對急診壅塞「下通牒」 衛福部長邱泰源：應該沒這回事
醫院急診室壅塞問題嚴重，賴清德總統傳出上月曾當面對衛福部長邱泰源下最後通牒，明年不要看到急診又出問題。邱泰源今表示，應該沒有這回事，賴總統本身是醫師，不管是語氣、見解、指導，都非常專業、有效，相信一一改善後，未來會改善很多。
立法院今繼續施政總質詢，邱泰源今在議場前受訪被問及此事，他說，「應該沒有這回事」，賴總統本身是醫師，對人民的健康一直在推「健康台灣推動委員會」等各項措施，從人出生到臨終的生命歷程，他知道衛福部所有照顧工作都一直在做。
邱泰源說，總統也期待醫療體系不要發生醫院、急診壅塞，即使碰到長假或傳染病比較多的情況下都能克服；賴總統不管是語氣、見解與指導，都非常專業、有效，「大家都是在討論的情況下，給醫療團隊很好的指導」，也會一一落實，相信未來應該會改善很多。
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