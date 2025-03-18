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曾國城聲援黃子佼丟代言不夠 邱志偉點名華視換主持人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼非法下載未成年性影像挨轟，藝人曾國城、徐乃麟日前錄製華視節目「天才衝衝衝」時，發言挺黃復出遭抨擊，公視節目「一字千金」已開第一槍更換主持陣容，曾國城主動請辭主持人，還丟掉滴雞精產品代言。民進黨立委邱志偉認為，同為公廣集團的華視也該比照公視，採取對兒少性犯罪最嚴格的標準。

黃子佼事件鬧得娛樂圈滿城風雨，近期復出傳聞甚囂塵上，曾國城坦言對黃東山再起有期待，要外界別抹煞黃對演藝圈的貢獻，徐乃麟也說，總要給人留一口飯吃，遭到抨擊，兩人沉默2天後先後在臉書上道歉；曾也因此遭代言生技品牌切割，曾國城並請辭主持11年的公視節目「一字千金」。

邱志偉表示，支持公視對兒少性犯罪的零容忍，但公廣集團中的華視，卻同樣有曾聲援黃子佼可以回歸演藝圈的主持人還沒被更換，這對於同樣肩負教育文化重任、和公共電視同為公廣集團的華視來說，是一種錯誤示範，帶給社會不良觀感。他呼籲華視應該比照公視，採取對兒少性犯罪最嚴格的標準。

邱志偉質疑，同為公廣集團的華視，迄今對此事反應慢半拍，令人相當不解。從一開始受訪，主持人們就是以華視節目主持人身分受訪，背板也都是華視，形同華視是為此言論背書。然而，當引發社會輿論巨大譴責之後，公視反而率先發表聲明譴責，並實質解除主持人身分。而華視與公視同屬公廣集團，華視董事長也是由公視董事長兼任，代表其兼具的公共責任身分重大，自應與公視一樣對此事該有所回應。華視必須向社會各界說明，對於聲援兒少性犯罪言行的立場是否與公視有別。

邱志偉說，公廣集團在今年1月的聲明曾說，公廣集團「接受社會大眾及政府相關單位依法進行的監督」。華視也屬於公廣集團成員，更應回應社會大眾已對於黃子佼涉及兒少性犯罪的憤怒，華視是否能容許主持人聲援黃子佼的相關言行。

邱志偉強調，華視目前除新聞頻道外，也肩負國會轉播、教育體育文化頻道，其觸及的客群從親子卡通，到成人空大的教育節目，還有和軍方合作的「莒光園地」，涉及的觀眾從社會大眾到軍隊，自應有更高的道德標準。

最後，邱志偉表示，希望華視能夠拿出與同屬公廣集團公視相同的標準，特別是華視肩負的社會責任甚至高於公視。對於發言不當、已引起社會公憤的主持人，華視應有清楚態度，不應對於兒少性犯罪有絲毫模糊空間。

公廣集團 公視 華視

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