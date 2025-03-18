賴總統推全社會防衛韌性 實地演練下周台南登場

賴清德總統上任後成立全社會防衛韌性委員會，並於去年底舉行桌上推演；總統府今（18日）表示，延續前次脈絡，總統府將於27日在台南市舉行2025全社會防衛韌性委員會實地演練，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，演練驗證中央及地方政府的災害應變能力。

總統府表示，賴總統成立全社會防衛韌性委員會期盼由中央與地方協力，並結合民間力量，攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主的四項韌性為目標；全社會防衛韌性桌上推演去年底登場，今年將舉行實地演練。

總統府表示，將於27日在台南市舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」；並將於當日演練結束後，接續於台南當地，召開全社會防衛韌性委員會第3次委員會議及會後記者會，展現賴總統所揭示的行動的委員會之精神。

總統府發言人郭雅慧表示，實地演練的情境，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，透過實地、實景的小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」、「收容安置」，以及「擴充急救醫療場所」等災難應變能力；同時，演練也納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性的目標。