快訊

國小校長抖音喊「我愛你中國」 桃園市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統推全社會防衛韌性 實地演練下周台南登場

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統上任後成立全社會防衛韌性委員會，並於去年底舉行桌上推演；總統府今（18日）表示，延續前次脈絡，總統府將於27日在台南市舉行2025全社會防衛韌性委員會實地演練，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，演練驗證中央及地方政府的災害應變能力。

總統府表示，賴總統成立全社會防衛韌性委員會期盼由中央與地方協力，並結合民間力量，攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主的四項韌性為目標；全社會防衛韌性桌上推演去年底登場，今年將舉行實地演練。

總統府表示，將於27日在台南市舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」；並將於當日演練結束後，接續於台南當地，召開全社會防衛韌性委員會第3次委員會議及會後記者會，展現賴總統所揭示的行動的委員會之精神。

總統府發言人郭雅慧表示，實地演練的情境，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，透過實地、實景的小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」、「收容安置」，以及「擴充急救醫療場所」等災難應變能力；同時，演練也納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性的目標。

台南 海嘯 總統府發言人

延伸閱讀

影／台積電投資美國 府：事先掌握 確保最先進製程留台灣

為何不請政黨推薦大法官？ 總統府亮公文指藍曾婉拒扁

立院刪凍預算 總統府省夜間景觀照明、夏季提早關冷氣

中共無預警射擊演習 賴總統第一時間指示嚴密應處

相關新聞

曾國城聲援黃子佼丟代言不夠 邱志偉點名華視換主持人

藝人黃子佼非法下載未成年性影像挨轟，藝人曾國城、徐乃麟日前錄製華視節目「天才衝衝衝」時，發言挺黃復出遭抨擊，公視節目「一...

監院聲請釋憲與暫時處分 民眾黨團嗆「績效不彰，預算被砍剛好而已」

因今年度總預算遭到大幅刪減，監察院今天宣布聲請釋憲與暫時處分。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批評，監察院長期績效不彰，只敢...

農民陳情農保資格遭官員冷血回應 卓榮泰斥：不可講這種話

農業部發文清查假農戶，引發農民恐慌。國民黨立委張嘉郡今質詢時盼爭取從寬認定，她也透露有農業部官員接受陳情時竟冷血稱「老農...

葉元之辦公室被勞檢2不合格 無出勤紀錄無職場防暴最高可罰45萬

國民黨立委葉元之身陷罷免危機，近期又遭指控職場霸凌，其助理疑因工作壓力過大病逝，北市勞動局今天中午前往葉元之辦公室勞動檢...

當年廢除軍法審判 卓榮泰：馬前總統宣布的

賴清德總統宣布恢復軍事審判制度，引發社會爭論。立委質疑民進黨當年主張廢除軍審制度，如今立場反覆、情何以堪？行政院長卓榮泰...

傅崐萁控檢追殺修容組舊案 綠：追查重點不同已是新案

國民黨立院黨團總召傅崐萁捲入修容組競選小物案，檢調日前發動搜索約談，傅則喊冤未質疑透過舊案政治追殺。民進黨立委沈伯洋強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。