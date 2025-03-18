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農民陳情農保資格遭官員冷血回應 卓榮泰斥：不可講這種話

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）及農業部長陳駿季（左）前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）及農業部長陳駿季（左）前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影

農業部發文清查假農戶，引發農民恐慌。國民黨立委張嘉郡今質詢時盼爭取從寬認定，她也透露有農業部官員接受陳情時竟冷血稱「老農可以領老農年金，死了也領不到（農保）喪葬補助」。行政院長卓榮泰表示，農漁優先是政府不變的定律，會嚴厲通令農業部要求官員遵守。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。張嘉郡指出，農業部開始清查後造成基層農民人心惶惶，擔心可能面臨失去農保資格的風險。他們一生辛苦，耕耘年老體衰後，配合政府政策被告知不再是農民，農保資格被取消，對得起為台灣農業奉獻一輩子的農民嗎？

農業部長陳駿季答詢表示，農保清查不是第一次，持續、例行都有，他們是根據監察院、審計部要求清查。農保是從事在職工作的社會保險，同時是針對65歲以下農民展開清查。他會特別要求農業部，針對有疑慮的個案，可以補件的要盡量協助，確保農保身分。

張嘉郡透露，農民接到公文晴天霹靂、欲哭無淚，很多農會協助農民陳情說明，但農業部技正竟冷血回應，「他都已經可以領老農年金了，沒有領喪葬補助也沒關係，反正死了也領不到」她抨擊，這種話也說得出口，有把農民放在心上？

陳駿季表示，如果有官員說這種話是不對的，農業部會針對有疑慮的個案逐一了解，會協助確保農保身分，未來一定是個案實際去審查。很多外界批評若真實，一定虛心接受，若是錯假訊息也會澄清。

卓榮泰表示，農漁優先是政府永遠不變的定律，不管官員有沒有說這種話，他都要嚴厲要求農業部通令官員做到，這樣是不對的、不可以講這種話。審查要據實，但一定要展現對農漁民關懷的溫暖，且從人性角度關懷農漁民。

此外，傳出電費將調漲，張嘉郡也為農漁民請命，盼爭取比照以往繼續凍漲。卓榮泰說，農業部都有補貼減輕負擔。陳駿季也表示，就算電價調漲，會針對差價補貼，今年就針對差價補貼25億元。

張嘉郡 農業部 農民

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