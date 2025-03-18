快訊

國小校長抖音喊「我愛你中國」 桃園市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

傅崐萁競選小物案 綠：這是新案尊重司法調查

中央社／ 台北18日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委傅崐萁被告發提供競選小物給同黨立委候選人，涉及反滲透法等罪，對於傅崐萁強調此案已查辦過，民進黨立法院黨團今天表示，這是新案，本案重點在於，是誰提供，是透過資金購買，或直接提供成品，是有償購買或無償贈送，民進黨團支持司法獨立公正辦理。

民進黨團上午在立法院舉行時事回應記者會，回應有關傅崐萁被告發的競選小物案。

對於傅崐萁指控，這是總統賴清德在司法追殺。民進黨團幹事長吳思瑤表示，傅崐萁不要再牽拖，揭發者是國民黨台北市議員鍾小平，不要亂扯。

民進黨立委沈伯洋說明，傅崐萁搞錯了，這是新案，當年的修容組案是查察有無賄選，跟本案的誰提供，有沒有假發票等，一點關係都沒有。現在這個案子，是查候選人們為什麼可以拿到、是誰提供、提供的公司是否和傅崐萁有無關係、是有償的，還是無償的，若是無償是否是從中國來，是否是中國提供。

沈伯洋提到，選罷法配合反滲透法，是嚴禁中國的手、中國的資金伸進來台灣的選舉，若是中國提供，過程有無金流，若無金流，就有假發票問題。

沈伯洋指出，綜上所述，傅崐萁不要再說政治迫害，這就是一個在電視上被揭發、有人告發的案子，檢察官正在調查，目前本案已進入司法程序，尊重司法調查。

吳思瑤也強調，這是一個新案，證據到哪就辦到哪，和政治無涉，司法案件講求證據，到底是誰提供修容組，要釐清是不是中國。其次，競選小物提供是透過資金或直接提供成品，到底是有償的購買，還是無償贈送。另外，就是每一位立委有無詳實登載到政治獻金。

傅崐萁 司法 民進黨

延伸閱讀

鍾小平告發劉世芳涉外患罪 被追問傅崐萁競選小物 鍾：檢調早就在查

從恢復軍審到傅崐萁遭搜 林國成：賴總統威權前置動作

翁曉玲稱打麻將不能說「五筒」 沈伯洋4字反擊：虧是法學教授

影／傅崐萁傳涉偽造文書 罷藍委發言人：加深民眾罷藍決心

相關新聞

曾國城聲援黃子佼丟代言不夠 邱志偉點名華視換主持人

藝人黃子佼非法下載未成年性影像挨轟，藝人曾國城、徐乃麟日前錄製華視節目「天才衝衝衝」時，發言挺黃復出遭抨擊，公視節目「一...

監院聲請釋憲與暫時處分 民眾黨團嗆「績效不彰，預算被砍剛好而已」

因今年度總預算遭到大幅刪減，監察院今天宣布聲請釋憲與暫時處分。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批評，監察院長期績效不彰，只敢...

農民陳情農保資格遭官員冷血回應 卓榮泰斥：不可講這種話

農業部發文清查假農戶，引發農民恐慌。國民黨立委張嘉郡今質詢時盼爭取從寬認定，她也透露有農業部官員接受陳情時竟冷血稱「老農...

葉元之辦公室被勞檢2不合格 無出勤紀錄無職場防暴最高可罰45萬

國民黨立委葉元之身陷罷免危機，近期又遭指控職場霸凌，其助理疑因工作壓力過大病逝，北市勞動局今天中午前往葉元之辦公室勞動檢...

當年廢除軍法審判 卓榮泰：馬前總統宣布的

賴清德總統宣布恢復軍事審判制度，引發社會爭論。立委質疑民進黨當年主張廢除軍審制度，如今立場反覆、情何以堪？行政院長卓榮泰...

傅崐萁控檢追殺修容組舊案 綠：追查重點不同已是新案

國民黨立院黨團總召傅崐萁捲入修容組競選小物案，檢調日前發動搜索約談，傅則喊冤未質疑透過舊案政治追殺。民進黨立委沈伯洋強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。