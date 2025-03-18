【重磅快評】老柯凸槌竟掰母愛 卓揆被綁架卻成丑角

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆藍白應就地解散，還點名台中市長盧秀燕「不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦」，一番性別歧視言論引發爭議，行政院長卓榮泰今天卻稱「這或許是柯總召對他母親的愛的回憶吧」；卓揆瞎掰的功力果然不在老柯之下，老柯再度中箭，卓榮泰也成了綠營大號丑角。

民進黨日前上演茶壺內的風暴，老柯無預警槓上綠委王定宇及王世堅，兩人先後質疑老柯的認知出了問題，該去做精神鑑定；民進黨主席賴清德見事態嚴重，不得不下令黨內要團結一致，不希望看到陷入內部紛爭。

昨天老柯再次走鐘，本來是要回應國民主席朱立宣示反戒嚴、反廢死公投主張，卻歪樓酸藍委「全部穿白色」，記者會如同辦告別式；老柯還同場加映，點名黃國昌想找台中市長盧秀燕，就是和藍營集體埋葬，「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」。結果，老柯又壞在這九局下半。

老柯的性別歧視言論幾乎惹怒了所有人，但民進黨內竟一時之間無人敢回應；盧秀燕本來一向不在辦公時間答覆政治議題，但今天一早主持市政會議之前被媒體追問此事，她神色嚴肅回了句「媽媽原諒你」，隨即走進會場，還真是高級酸的回應，既未口出惡言，又未失媽媽市長的高度，令支持者激賞。

倒是一向高舉女權的民進黨，風波鬧了一天，黨內竟一片靜悄悄。卓榮泰在立法院答詢終究還是躲不過這一題。藍委問卓榮泰對老柯言論的看法，卓回應「這或許是柯總召，對他母親的愛的回憶吧」，別說藍委，連在場官員都笑出來；藍委質疑老柯無權指涉別人怎麼扮演母親角色，卓還說 「我有空再問問柯總召說的是哪位」。藍委當場吐嘈，老柯指名道姓說是盧秀燕，卓榮泰「哦」一聲後點點頭，未再回應。

坦白說，卓榮泰要答好這一題並不難，在他答詢之後 ，民進黨女立委范雲也回應此事，她直言老柯的說法「這當然不好」，但她又說，從主計長陳淑姿到盧市長盧秀燕，對女性政治人物的評論，都不應牽扯到其婚姻與家庭；范雲這個補充說明不免扣分，因為傅崐萁問陳淑姿「當母親、祖母了嗎？」時，馬上警覺不適當，當場就道歉，這和老柯要盧秀燕回歸家庭，怎能相提並論？

但卓榮泰又輸范雲一大截，該說的沒說，卻說這是柯總召對母愛的回憶，反而讓人察覺到一股不太尋常的氣氛。卓榮泰看似迴護老柯，卻讓老柯更難接招，怎麼看都是綠營茶壺內的風暴的一部分。

卓榮泰連日來風塵僕僕拿著光劍、帶著閣部下鄉批在野黨，被指動員國家機器搞大罷免，卓一再強調下鄉是要向民眾說明政府政策，和大罷免無關；但老柯卻在其他場合說卓榮泰下鄉宣講與大罷免是互為表裡，之前還說推動大罷免有和賴清德、卓榮泰討論過，顯然卓榮泰一直是被老柯綁架著。

卓榮泰何其有幸擔任閣揆，可能有機會可以一展抱負，但又何其不幸被老柯一路綁架，只會哄他是「中華民國有史以來最穩定的行政院長」，卻什麼事做不了，即使老柯凸槌，也不敢說他兩句，只能瞎扯母愛回酸。卓揆的光劍再亮也照不出政績，除製造市井小民茶餘飯後的笑料，還能期待有什麼作為？