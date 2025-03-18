總預算爭議 藍綠互批造謠

國民黨今天表示，行政院長卓榮泰、民進黨團總召柯建銘連日造謠，族繁不及備載，讓人民看得非常心痛；因應人民期待，國民黨在立法院將推動許多民生法案，奉勸民進黨停止造謠，檢視施政失衡失能問題，跟隨在野黨做更多福國利民的事。

民進黨發言人吳崢表示，裝睡的人叫不醒，關於總預算，國民黨只要告訴大家，「他們最後到底總共凍刪了多少預算？」這麼簡單的問題到現在都答不出來，足證國民黨在立法院裡亂刪預算有多麼荒腔走板，難怪被藍營自己人嗆沒見過這麼弱的在野黨。

吳崢舉例，國民黨造謠成癮，但造謠一百次也不會變真的，人民是頭家政策說明會是由民進黨舉辦而不是行政院。面對這些清清楚楚的事實，國民黨還在跳針，想用謊言和假新聞惡意攻擊賴總統與政府，全國人民都看很清楚。吳崢指出，這種不顧國家利益，只顧鬥爭的做法，連國際友人也看不下去，頻頻警告國民黨正對國際釋放錯誤訊號，傷害台灣。

國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃強調，行政院每天哭窮卻有錢辦說明會，難道就是為了讓民進黨立委王義川秀歌喉嗎；也嚴正警告民進黨，不要再透過國防預算來造謠詆毀國民黨，2025年國防部預算其實創下歷史新高，刪減比例只有1.06%，請民進黨停止造謠傷害台灣的形象。

楊智伃提到，內政部長劉世芳在立法院面對還假於民的提案，竟然稱國定假日不立法比較有彈性，令人質疑這彈性是留給勞工還是留給資方，甚至說「全國放假，誰去指揮交通，誰去維持治安，誰去保衛國家的安全」，還說教師節不放假的理由是「當天是民進黨黨慶，放假好像為自己」等，會說出這些話，代表內政部長全然不適格。

與會的國民黨台北市議員柳采葳則說，民進黨在下鄉說明會中拿出許多毫無邏輯的圖卡，刻意製造錯誤的訊息傳播；民進黨聲稱包含國務機要費也遭到刪減跟凍結，但是為何民進黨立委可以在總統官邸大吃烤肉，水電費難道不是人民納稅錢。