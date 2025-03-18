葉元之辦公室被勞檢2不合格 無出勤紀錄無職場防暴最高可罰45萬

國民黨立委葉元之身陷罷免危機，近期又遭指控職場霸凌，其助理疑因工作壓力過大病逝，北市勞動局今天中午前往葉元之辦公室勞動檢查，葉當時人不在，勞檢結果，有違反職安法及勞基法，除限期改善，也將開罰9至45萬元不等罰款。

葉元之先前遭控指，其辦公室前助理方姓男子生前曾遭受言語羞辱，且在請假就醫後遭到辭退，最終病逝。不過葉元之辦公室先前回應，對助理過世深感震驚，並強調相關指控並非事實。

因涉及疑似職場霸凌，北市勞動局勞檢處今天上午前往葉元之辦公室勞檢，勞檢項目包括檢查是否有員工出勤紀錄、是否設置有職場暴力預防設施措施等，結果發現辦公室沒有設置職場暴力預防措施，已通知限期改善。

至於被勞工出勤紀錄，勞檢也發現沒有出勤紀錄，勞動局將依照違反勞基法35條第5項無備置出勤紀錄，依法開罰9至45萬元不等。