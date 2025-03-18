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柯建銘嗆盧秀燕回歸家庭 新北藍議員點名蘇巧慧二選一

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北即時報導
新北市議員蔡淑君。圖／新北市議員蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君。圖／新北市議員蔡淑君提供

民進黨立院黨團總召柯建銘批評台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭，新北市議員陳偉杰說，民進黨性平部竟悄然無聲，民進黨級女性立委也置若罔聞，批評想參選新北市長的立委蘇巧慧，回歸家庭和譴責老柯之中「該二選一吧！」民進黨新北黨部執行長高碩呈說，國民黨強推擴權法案、濫刪預算，籲懸崖勒馬，別模糊焦點。

陳偉杰說，以水獺媽媽為名想參選新北市長的蘇巧慧，面對柯建銘不敢仗義直言，如此不尊重職業女性的言論，「蘇委員在回歸家庭和譴責老柯之中，該二選一吧！」

新北市議員蔡淑君則說，如此迂腐而落伍的言論，竟然從民進黨立法院黨團總召口中說得如此理所當然，難以想像這個政黨中的女性，連一句為盧秀燕打抱不平的話都不敢說。難道黨派和權勢對民進黨女性從政人員來說，就這麼重要嗎？女性長期被打壓嘲諷的歧視血淋淋發生在盧秀燕身上，也請蘇巧慧幫忙說句公道話。

新北市議員白珮茹表示，奧運金牌拳擊女將林郁婷遭到性別歧視，蘇巧慧馬上挺身而出；但柯建銘說盧市長被民眾暱稱盧媽媽，就應該回歸家庭主婦，同樣愛說自己是水獺媽媽的蘇巧慧，難道不覺得刺耳嗎？如果蘇巧慧連譴責柯建銘的勇氣都沒有，又如何能說服新北市民接受一位「有流量就蹭、遇權勢就躲」的女性市長候選人？

民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，國民黨立委從強推違憲的擴權法案，癱瘓憲法法庭的憲訴法，閹割公民參政權的選罷法，濫刪濫凍國防、經濟、民生相關預算，現在還要推動荒謬的「反廢死、反戒嚴」公投，一步步都是意圖癱瘓政府與其他憲政機關運作，請國民黨懸崖勒馬，不要模糊焦點，不然只會讓人民對國民黨更加厭惡。

新北市議員白珮茹。圖／新北市議員白珮茹提供
新北市議員白珮茹。圖／新北市議員白珮茹提供
民進黨立院黨團總召柯建銘批評台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭。本報資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘批評台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭。本報資料照
新北市議員陳偉杰。本報資料照片
新北市議員陳偉杰。本報資料照片

民進黨 蘇巧慧

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