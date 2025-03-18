快訊

國小校長抖音喊「我愛你中國」 桃園市教育局要查了

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

被影射是殺人兇手！金秀賢公司火大「發12頁聲明」駁：沒強迫金賽綸還債

藍提反戒嚴反廢死公投 王鴻薇：3/21院會列討論案

中央社／ 台北18日電

國民黨宣布將推出反戒嚴、反廢死公投。立法院程序委員會今天開會，排定21日至25日院會議程，經表決後交院會處理。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇受訪說，關於這2項公投案，會在21日的院會提案，列為討論案。

國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投。國民黨團人士指出，反廢死與反戒嚴等公民複決案預計18日送立法院程序委員會處理，相關主文內容是否會再修改，黨團會再討論。

立法院程序委員會今天開會，排定21日至25日院會議程時，國民黨團提案，希望提報院會處理，後經藍白挾人數優勢，表決通過。

針對為何不確定院會議程，王鴻薇會後接受媒體訪問表示，目前仍在總質詢階段，無法就討論案（討論事項）進行討論，因此才以議程不確定，在21日院會處理這2大公投案。

王鴻薇接著指出，會在21日的院會將這2案列為討論案，民進黨立委可能會反對，就需要用表決方式處理，國民黨團先前有跟台灣民眾黨立委預告與討論，也獲得支持，因此預計可以通過，但通過後還是會進入1個月的協商冷凍期，進行協商。

國民黨擬推出反戒嚴公投，公投提案主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」。是否有當？敬請公民公決。

至於在反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」是否有當？敬請全民公決。

公投 反戒嚴 國民黨

延伸閱讀

兩大公投案周五院會闖關 王鴻薇：已獲得民眾黨團支持

大罷免之際傅崐萁住家遭搜 王鴻薇：綠追殺讓人人自危

被控施壓蕉農助講罷團 王鴻薇反擊：不要靠造謠搞罷免

賴清德恢復軍審 王鴻薇提三問：在打臉過去的民進黨？

相關新聞

曾國城聲援黃子佼丟代言不夠 邱志偉點名華視換主持人

藝人黃子佼非法下載未成年性影像挨轟，藝人曾國城、徐乃麟日前錄製華視節目「天才衝衝衝」時，發言挺黃復出遭抨擊，公視節目「一...

監院聲請釋憲與暫時處分 民眾黨團嗆「績效不彰，預算被砍剛好而已」

因今年度總預算遭到大幅刪減，監察院今天宣布聲請釋憲與暫時處分。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷批評，監察院長期績效不彰，只敢...

農民陳情農保資格遭官員冷血回應 卓榮泰斥：不可講這種話

農業部發文清查假農戶，引發農民恐慌。國民黨立委張嘉郡今質詢時盼爭取從寬認定，她也透露有農業部官員接受陳情時竟冷血稱「老農...

葉元之辦公室被勞檢2不合格 無出勤紀錄無職場防暴最高可罰45萬

國民黨立委葉元之身陷罷免危機，近期又遭指控職場霸凌，其助理疑因工作壓力過大病逝，北市勞動局今天中午前往葉元之辦公室勞動檢...

當年廢除軍法審判 卓榮泰：馬前總統宣布的

賴清德總統宣布恢復軍事審判制度，引發社會爭論。立委質疑民進黨當年主張廢除軍審制度，如今立場反覆、情何以堪？行政院長卓榮泰...

傅崐萁控檢追殺修容組舊案 綠：追查重點不同已是新案

國民黨立院黨團總召傅崐萁捲入修容組競選小物案，檢調日前發動搜索約談，傅則喊冤未質疑透過舊案政治追殺。民進黨立委沈伯洋強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。