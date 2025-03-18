竹東服務處疑侵占國土 林思銘：將申請鑑界並拆除

時代力量黨主席王婉諭上午在立法院旁舉行記者會，指出國民黨立委林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，林思銘在第十屆立委期間設立的竹東服務處，調閱地籍謄本後，證實這兩塊土地確實屬於國有，涉嫌侵占國有土地。王婉諭說林思銘位於「新竹縣竹東鎮中正南路111巷8號」的服務處，該地址曾明確標示於立法院網站。經Google街景比對，2021年12月時，該服務處的外牆仍在興建中，至2024年5月，圍牆已完工並掛上「林思銘服務處」，但圍牆內竟包含了一塊國有土地。調閱地籍謄本後，更進一步證實這兩塊土地確實屬於國有。

立法委員林思銘回應，由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費，但也駁斥王婉諭未經了解原委，看圖說故事。 時代力量黨主席王婉諭（中）舉行記者會，指出立法委員林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，上屆的竹東服務處疑似涉嫌侵占國土。記者林澔一／攝影