快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

竹東服務處疑侵占國土 林思銘：將申請鑑界並拆除

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
立法委員林思銘回應，由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。記者林澔一／攝影
立法委員林思銘回應，由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。記者林澔一／攝影

時代力量黨主席王婉諭上午在立法院旁舉行記者會，指出國民黨立委林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，林思銘在第十屆立委期間設立的竹東服務處，調閱地籍謄本後，證實這兩塊土地確實屬於國有，涉嫌侵占國有土地。王婉諭說林思銘位於「新竹縣竹東鎮中正南路111巷8號」的服務處，該地址曾明確標示於立法院網站。經Google街景比對，2021年12月時，該服務處的外牆仍在興建中，至2024年5月，圍牆已完工並掛上「林思銘服務處」，但圍牆內竟包含了一塊國有土地。調閱地籍謄本後，更進一步證實這兩塊土地確實屬於國有。

立法委員林思銘回應，由於承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費，但也駁斥王婉諭未經了解原委，看圖說故事。

時代力量黨主席王婉諭（中）舉行記者會，指出立法委員林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，上屆的竹東服務處疑似涉嫌侵占國土。記者林澔一／攝影
時代力量黨主席王婉諭（中）舉行記者會，指出立法委員林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，上屆的竹東服務處疑似涉嫌侵占國土。記者林澔一／攝影

林思銘 王婉諭 立法院

延伸閱讀

王婉諭控涉占國有地 林思銘：看圖說故事

王婉諭爆竹東服務處疑侵占國土 林思銘：鑑界釐清拆除

快捷九號公車屢屢出包 立委林思銘要求竹縣府檢討改進

批大罷免只是搞仇恨動員 藍委林思銘：根本說不出理由

相關新聞

當年廢除軍法審判 卓榮泰：馬前總統宣布的

賴清德總統宣布恢復軍事審判制度，引發社會爭論。立委質疑民進黨當年主張廢除軍審制度，如今立場反覆、情何以堪？行政院長卓榮泰...

柯建銘嗆盧秀燕「應回歸家庭」 羅廷瑋：難怪王世堅說要精神鑑定

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說，「人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，引發爭議。國民黨台中市立...

兩大公投案周五院會闖關 王鴻薇：已獲得民眾黨團支持

立法院程序委員會今天處理本會期第6次院會議程日程草案，通過國民黨立院黨團提案，將議事日程提報周五院會處理。國民黨團書記長...

水價也將調漲？ 卓榮泰：合理調整鼓勵節約用水

外傳電價平均將調漲6%，水費是否也調漲，備受關注。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，一度水平均10元，確實是便宜了，...

鍾小平揚言控告內亂外患罪 劉世芳反嗆：是中國台北議員嗎？

國民黨台北市議員鍾小平指控，內政部長劉世芳喊「台灣跟中國，一邊一國」，因此將按鈴控告劉涉犯內亂外患罪。對此，劉世芳今天反...

竹東服務處疑侵占國土 林思銘：將申請鑑界並拆除

時代力量黨主席王婉諭上午在立法院旁舉行記者會，指出國民黨立委林思銘除先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，林思銘在第十屆立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。