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柯建銘嗆盧秀燕「應回歸家庭」 羅廷瑋：難怪王世堅說要精神鑑定

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說，「盧媽媽」應回歸家庭，引發爭議。國民黨台中市立委羅廷瑋今天表示，因為做得好、有個親切的暱稱，就要回家當家庭主婦，難怪民進黨立委王世堅會酸柯建銘該做精神鑑定。圖／羅廷瑋辦公室提供
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說，「盧媽媽」應回歸家庭，引發爭議。國民黨台中市立委羅廷瑋今天表示，因為做得好、有個親切的暱稱，就要回家當家庭主婦，難怪民進黨立委王世堅會酸柯建銘該做精神鑑定。圖／羅廷瑋辦公室提供

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說，「人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，引發爭議。國民黨台中市立委羅廷瑋今天表示，因為做得好、有個親切的暱稱，就要回家當家庭主婦，難怪民進黨立委王世堅會酸柯建銘該做精神鑑定。

羅廷瑋今天在臉書曬出和盧秀燕的合照，並表示盧秀燕是他從基層里長到擔任立委這一路上很重要的導師，盧秀燕也是全台中市民的媽媽，近年來台中的發展，大家肉眼可見。

羅廷瑋說，針對市政批評指教是民主社會的常態，但因為做得好有個親切地暱稱，就要回家當家庭主婦，難怪有媒體指出王世堅爆氣中常會告御狀 ，酸柯建銘該做精神鑑定，真的讓人很擔心柯建銘的身體是否微恙？

羅廷瑋指出，「可以理解柯總召在家因為大麻煩，所以總是在立法院當大麻煩」，他建議柯建銘，以後不論朝野協商或記者會發言，重點精要就好，除了可以有效實質討論，比較不會有煩躁、憤怒、焦慮不安等尼古丁戒斷相關症狀，導致說出一些不太有邏輯的言論。

家庭主婦 柯建銘 盧秀燕 羅廷瑋

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