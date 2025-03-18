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兩大公投案周五院會闖關 王鴻薇：已獲得民眾黨團支持

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團書記長王鴻薇表示，總質詢沒辦法處理討論案，所以黨團才提案不確定議程，若民進黨反對，周五就要表決，國民黨團已跟民眾黨立院黨團溝通，並得到支持。圖／聯合報系資料照片
國民黨團書記長王鴻薇表示，總質詢沒辦法處理討論案，所以黨團才提案不確定議程，若民進黨反對，周五就要表決，國民黨團已跟民眾黨立院黨團溝通，並得到支持。圖／聯合報系資料照片

立法院程序委員會今天處理本會期第6次院會議程日程草案，通過國民黨立院黨團提案，將議事日程提報周五院會處理。國民黨團書記長王鴻薇表示，總質詢沒辦法處理討論案，所以才提案不確定議程，若民進黨反對，周五就要表決，國民黨團已跟民眾黨立院黨團溝通，並得到支持。

國民黨主席朱立倫昨天率領黨籍立委在立法院議場前宣示，將推動反廢死、反戒嚴兩公投案。由於目前正值施政總質詢期間，國民黨團在今天程委會提案將本會期第6次會議議事日程提報院會處理，民進黨反對，但人數不敵藍白，國民黨團提案順利通過。

會後王鴻薇受訪表示，如果今天議程確定的話，因為在總質詢期間，沒有辦法處理討論案，所以才提出議程不確定案，在周五處理兩大公投案。她預估民進黨會反對用更大民主來處理相關提案，當天可能就需要表決，國民黨團在這之前已經跟民眾黨團討論過，也得到民眾黨團的支持，預計周五應該可以通過，然後兩公投案進入一個月的冷凍期，之後再朝野協商。

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