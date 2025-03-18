綠指對中國比小貓更溫馴 藍批在內部找敵人

被中國拘捕近2年八旗文化總編輯富察，傳出在中國一審宣判。民進黨今天質疑，國民黨立委宣稱要保護言論自由而聲援鼓吹戰爭的網紅亞亞，至今未替富察說過一句話，「朱立倫對中國的態度比起小貓咪更溫柔更乖巧，但對維護中華民國國家安全的總統卻一再批評」。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨始終堅持對話防禦，雙管齊下面對對岸的各種作為，身為執政黨無力解決問題，只好拿在野黨開刀。民進黨才是窮到只剩下抗中保台，爛到只剩下操作的對立，更是壞的只剩下在內部找敵人。

楊智伃說，民進黨的無視於世界變局應該要積極面對，總統賴清德更是從來都只想分化對立，從來都沒想過要團結國人，只想著民進黨的支持者，不如辭掉總統好好當民進黨主席。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開「聲援武統中配不挺富察？國民黨不反共 數典忘祖！」記者會。

韓瑩說，富察遭中國指控從事危害國家安全罪嫌，事實上，富察僅因出版違背中共史觀意識型態書籍，就被關押、起訴。

韓瑩質疑，同樣來自中國的亞亞，在直播社群媒體發表武統台灣等主張暴力行徑言論，移民署依法註銷其居留權，限時離境，並非隨意拘留，限制其人身安全；國民黨立委王鴻薇、中廣前董事長趙少康立刻聲援，認為鼓吹武力統一是言論自由，「如果在乎言論自由的價值，為何不聲援在中因出版書籍而遭判刑的富察呢？」

韓瑩說，根據統計，台灣已接獲通報共計71人，在中國失去聯繫或人身自由遭限制；國民黨如果支持言論自由，請正視在中台人遭拘留之事實，一同譴責中共隨意拘禁人身安全。

吳崢指出，國際社會對賴總統強化國安反滲透作為，一致高度肯定。只有中國跳腳反對，中國國台辦明確表示舉行大規模軍演，就是衝著賴總統而來，這時的中國國民黨竟然和國台辦沆瀣一氣痛罵台灣政府，國民黨只會唯中國是從。