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藍委關注非核後供電 卓榮泰：到2032供電量仍足夠

中央社／ 台北18日電

國民黨立委黃健豪今天質疑台灣非核後的電力問題，行政院卓榮泰說明，包括多元發展綠能、逐步推進以氣換煤的電廠更新，以及民間電廠陸續進到發電總數中，這樣算起來，到2032年的供電量還是足夠的。

行政院長卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。黃健豪質詢時指出，台灣2025年達到非核家園，到非核家園的那刻開始，發電主力剩火力與再生能源。

卓榮泰表示，依核管法規定5月17日核三廠2號機必須除役，政府正依照規定在執行，但同時也對於現在新開發的多元發展綠能，也逐步在推進以氣換煤的電廠更新，以及民間電廠陸續進到發電總數裡，這樣算起來，到2032年的供電量還是足夠的。

黃健豪則說明，現在擔心的是所有核電廠停機之後，穩定供電的這一塊，未來是由什麼來取代，希望行政院能好好調整能源政策。卓榮泰強調，安全無虞的供電，一直是政府對人民的承諾，也是台灣對全世界的承諾。

談到新核能的定義，以及發展核電的可行性的態度，卓榮泰表示，新核能的技術很多國家以與大型廠商有在研發，大家通常講的是小型核電廠等各種技術，但目前還沒到非常成熟的商轉階段，政府一直在關注這方向的發展，也保持開放態度，共同研究的可能性。

此外，由於菲律賓種綠電評估報告近日完成，電力輸送回台成本每度新台幣5.5元引發關注，國民黨立委張嘉郡在質詢時質疑，台灣寧可向菲律賓買綠電也不願討論核能；卓榮泰回應，這不是台灣「寧可」，而是可行性評估，若有新的核能技術可讓台灣沒有核安問題、沒有核廢料處理，都可討論。

針對菲律賓種綠電評估報告，卓榮泰強調，在歷次會議有觸碰到這些問題，經濟部長郭智輝有想法，但一切都還是要取得更多雙方合作意願，「目前這件事還不到最成熟的階段」。

卓榮泰 核能 行政院

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