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預算遭大砍付不出水電費 監院將提釋憲與暫時處分

中央社／ 台北18日電

遭立法院大砍預算的監察院今天說，已欠2個月水電費，並遭台電公司要求擬具還款計畫，監委也自掏腰包調查案件，監察院絕非哭窮、賣慘，而是要捍衛憲法賦予職權，將在總統公布總預算案後同步向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。

監察院114年度預算編列約新台幣10.9億元，其中含人事費8億餘元，而原編列業務費2.4億元，遭立法院刪減2.3億、達96%，只剩約1000萬元，使監察院多項業務停擺；而立法院日前已否決行政院針對114年度總預算提出覆議案。

監察院副院長李鴻鈞今天與秘書長李俊俋、副秘書長王增華召開記者會。李鴻鈞說，有人說監察院哭窮、賣慘，都是不實言論，「這是因為我們與台電協商，不然早就被斷水斷電」；若討厭監察院，請依憲法程序走，不要以這種手段處理，尤其監察院每年平均1萬5000件陳情案，有96%都來自人民，敏感政治案件少之又少，這對人民權力是很大損失，但監察院咬著牙也要堅持到底，會繼續收受人民陳情。

李俊俋表示，目前已暫停一般視訊陳情服務，未來恐將暫停傳真陳情服務，此外，因郵資、紙張等經費嚴重不足，改以電子郵件回復陳情民眾。

李俊俋也說，已無法支應調查案件需要的專業人員諮詢、通譯、證人及鑑定人等費用，也無法親赴現場釐清並獲取重要事證及關鍵證詞。地方巡察也全面暫停，無法實地巡察瞭解政府施政作為及受理當地民眾陳情。

李俊俋表示，監察院歷經許久努力爭取，將在今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使（APOR）年會」，刪除預算將導致監察院無法善盡組織會員義務，並嚴重影響國際聲譽。

陽光四法規範的財產申報業務方面，李俊俋說，已停止授權介接財產資料服務，因此自3月1日起依法應申報財產公職人員，需自行蒐集財產資料，近期法務部有非常多要申報財產的檢調人員已受影響；此外，5月31日後中止「政治獻金公開查閱平台」線上查詢，改採現場查閱；廉政專刊也改採現場查閱。

李俊俋說，除了無法繳交水電瓦斯費、電信費、郵資費、油料費等各項基本維運費用，已遭各公司催款；包括古蹟維護、消防設備檢查、志工交通費及誤餐費也受影響，此外，也積欠伊甸基金會委外勞務清潔費用，導致6位約用及部分駐點人員失業，造成弱勢家庭經濟困擾並影響工作權益。

此外，媒體詢問監察院長陳菊身體狀況，李鴻鈞說，陳菊正很努力地穩定恢復中，也很擔心目前監察院遭刪減預算的處境。

李俊俋 監察院 財產申報

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