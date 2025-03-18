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當年廢除軍法審判 卓榮泰：馬前總統宣布的

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）及國防部長顧立雄（左）前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）及國防部長顧立雄（左）前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影

賴清德總統宣布恢復軍事審判制度，引發社會爭論。立委質疑民進黨當年主張廢除軍審制度，如今立場反覆、情何以堪？行政院長卓榮泰強調，當年是因軍中人權的內部問題，由馬前總統宣布廢除軍審制度，如今面對外在威脅重新打造軍審制度，不會有內部因素問題。

賴總統宣布中國是境外敵對勢力，提出5大國安威脅和17項因應策略，尤其恢復軍事審判制度，引發社會爭議。卓榮泰今天應立法院會邀請繼續施政報告並備質詢，國民黨立委邱鎮軍質詢卓榮泰時質疑恢復軍審的必要性，指台灣的民主已經變調，民進黨是在複製過去歷史，製造內部外部敵人、借題發揮、貼標籤，最終目的就是要消滅在野黨。

卓榮泰強調絕非如此，政府只是面對境外敵對勢力的併吞、滲透意圖，築起更高、更堅固的自我防衛高牆，這不是準戰爭行為，是展現自我防衛的決心。他進一步強調，恢復軍事審判制度不是獨裁，只針對現役軍人的叛亂、廢弛職務、利敵、洩密和抗命等5種軍事犯罪行為。

國防部長顧立雄強調，軍審制度已經限縮為現役軍人觸犯軍事職務上之犯罪，和戒嚴沒有任何關聯。不過邱鎮軍追問，顧立雄過去主張廢除軍審制度，當年是不是太倉促行事、魯莽？現在是不是應該道歉？

顧立雄回應，當年的軍審制度有違憲之處，現在是要重新打造符合公平審判原則的制度。立委追問當時為何不改而要廢除？顧回「當時我不是國防部長」。

邱鎮軍質疑，當年國民黨的立場沒有要廢除軍審制度而是主張應該更透明，而是民進黨要廢除、現在又要恢復「神也是你們、鬼也是你們」，立場反覆，當年為了洪仲丘案上街頭的24萬人情何以堪？

卓榮泰強調，當時是內在因素，因為凌虐事件、軍中人權被忽略，經過社會種種反應，是馬前總統宣布廢除軍事審判。今天是我們面對外在威脅，對於內部因素，政府已經完整保障軍中人權，未來會更有民主、更有經驗的軍法官來審理，不會有內部因素的問題。

卓榮泰說，朝野立委過去都有類似提案，這次並不只是總統的一句話就要修改。國防部已經啟動修法，希望一個月內提出方案，不過還會與社會、立法院溝通，會啟動必要程序。顧立雄則說會與社會溝通，也會諮商專業人士。

卓榮泰 國防部 軍審

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