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批立院亂刪監院預算 李鴻鈞：幾乎要斷水斷電

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作。記者李成蔭／攝影
監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作。記者李成蔭／攝影

監察院預算遭刪減將聲請釋憲引發關注。監察院副院長李鴻鈞感嘆，立法院如此刪預算是離譜到極點，整個監察院幾乎要停擺，講難聽一點，要不是跟台電、自來水等單位協商，早就被斷水斷電；不過即使這樣，監察院也要堅持到底，現在都是靠監察委員們自掏腰包。

監察院今開記者會表示，立院大幅刪減監察院114年度歲出預算，逾越合理範圍，並影響監察院實質存續與正常運行，將待賴清德總統公布今年度預算案時同步聲請釋憲及暫時處分。李鴻鈞、李俊俋於會後接受媒體聯訪，針對接下來因應作為說明情況。

李鴻鈞表示，監察院現在很多窒礙難行之處，立法院如此刪預算是離譜到極點，幾乎被刪到整個要停擺，講難聽一點，要不是跟台電、自來水等單位協商費用先欠著，早就被斷水斷電，不過即使這樣，監察院也要堅持到底，像現在加油錢、法律及專家諮詢等費用都是監察委員自掏腰包，所以現在最急迫的就是提出釋憲，至於大法官如何來做解釋還要再看，用去年預算繼續執行，也是有可能，不過這牽扯預算法、會計法問題，目前只能先聲請釋憲「這也是目前唯一一條路。」

不過由於現在大法官人數未達憲法法庭判決門檻，監察院聲請釋憲是否能順利也引發關注。李鴻鈞回應，大法官目前僅有8位（最少要有10位大法官才能審議釋憲案），不過這涉及權力分立原則，提名也是總統職權，這不是監察院可以介入的事情，也只能先來走聲請釋憲這條路；他提到，其實立委如此刪減預算，除監院外立院也會很困擾，很多他過去立院的同事及法務部等單位抱怨，相關申報很不方便，以前只要電腦介接，現在只能很麻煩採實體方式，這也不是監察院想要的。

另外，有關監察院長陳菊身體健康情況，李鴻鈞也說，陳菊很努力恢復當中，感謝大家對他關心，而陳其實也很擔心目前監察院的處境。

監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作，副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋說明情況。記者李成蔭／攝影
監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作，副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋說明情況。記者李成蔭／攝影
監察院。記者李成蔭／攝影
監察院。記者李成蔭／攝影

李鴻鈞 監察院 釋憲

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