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預算被刪聲請釋憲 李俊俋嗆藍白：不滿監院存在就修憲
中央政府總預算遭立法院刪除凍結持續引發討論，監察院今天表示將聲請釋憲，捍衛憲政機關尊嚴。監察院秘書長李俊俋表示，立法院這次刪除預算已到不合理程度，若真不希望監察院存在，應該照憲法走提出修憲，但過去藍白立委都沒提案。
監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作，待賴清德總統公布114年度中央政府總預算案時，將同步向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋等人都出席，並說明受影響情況。
李俊俋於簡報說明，立法院大幅刪減歲出預算，已逾越合理範圍，現在靠著監察委員們自掏腰包，盡力維持機關運作，但也很勉強，這已經嚴重侵害民眾權利。他強調，監察院不是賣慘、哭窮，立院不能以績效差、預算比去年多等理由就刪除預算。
「除非修憲，否則不能把監察院變不見」李俊俋批評，若真的不滿意監察院的存在，應該透過修憲來處理，而非如此胡亂刪除預算，國民黨立委這10年來沒有提出相關憲法修正案，民眾黨立委僅有八8位，因此也提不出來。李鴻鈞也說，若有人不希望監察院存在，請依照憲法來走，不合理地刪除預算不是理性做法，不過監察院還是會堅持到底，盡力為大家服務。
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