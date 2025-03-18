影／藍綠福利大放送！選民最想要的是？

立法院新會期在大罷免的浪潮下開始，朝野立委各自提案民生優先法案，範圍涵蓋減稅及勞工權益，被視為政策牛肉大放送，民眾看法不一。

減稅方面，國庫去年稅收超徵5283億元，國民黨立法院黨團提出「還稅於民2.0」，力推特別條例草案普發現金1萬元，並主張修正預算法，讓普發現金法制化。有民眾認為，普發現金實際，也有人認為，超徵稅收應優先償還國債。

民進黨立院黨團與經濟部則是延續節能家電減徵貨物稅，不少民眾認同政策呼應永續節能。

勞工權益部分，國民黨立院黨團主張恢復7天國定假日，由於國定假日牽動勞資關係，朝野立委各有主張，目前進入審議階段。

此外，勞動部主張延長育嬰津貼，由現行六個月延長一個月，民眾普遍認為有助緩解新手爸媽照護新生兒的經濟壓力。至於民眾最想要的是什麼？朝野立委提案及政策是否打中民眾需求？讓民眾直接回答！