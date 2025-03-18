柯建銘嗆「盧媽媽應回歸家庭」挨轟　范雲發聲了

民進黨立院黨團總召柯建銘批評台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭，引發在野立委抨擊，國民黨也點名力推性平政策的民進黨立委范雲不該視而不見。對此，范雲指出，「這當然不好」，從主計長陳淑姿到盧市長盧秀燕，對女性政治人物的評論，都不應牽扯到其婚姻與家庭。

柯建銘昨在黨團記者會中一句，「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，遭質疑「沙豬式發言」，國民黨砲轟柯建銘口無遮攔、性別歧視，點名副總統蕭美琴、范雲應發聲，范雲的臉書也因此被網友灌爆，質疑她未對此議題發聲。

對此，范雲指出，這當然不好，從主計長到盧市長，對女性政治人物的評論，都不應牽扯到其婚姻與家庭。

范雲所提到的主計長爭議，是國民黨團總召傅崐萁曾在施政總質詢時問主計長陳淑姿是否已當祖母，遭網友揶揄「有必要這樣羞辱未婚單身的女性嗎？」、「主計的專業，跟當不當祖母有關嗎？」

民進黨團書記長陳培瑜今天也在黨團記者會強調，大家更關心的是台中的各項建設，盧秀燕擔任市長任內指控中央忽略台中，但中央補助從未停過，加上近期台中意外頻傳，各項管理都令人感到憂心，看不見積極作為，只看見盧為保護三個遭罷免的立委，做出非常多的政治操作。

陳培瑜說，與其指責民進黨，不如拜託盧市長以相關團隊做好施政，讓人民放心，如果盧秀燕真的自詡為台中市的母親，請她公開承諾給台中人一個更好的未來與發展。