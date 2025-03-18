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水價也將調漲？ 卓榮泰：合理調整鼓勵節約用水

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
外傳電價平均將調整6%，水費是否也調漲，引發關注。行政院長卓榮泰在立法院備詢時表示，一度水平均10元，確實是便宜了，如果合理的調整對員工士氣，以及鼓勵大家節約用水應該有帶動作用；經濟部長郭智輝也說，水龍頭轉開就有水，這是成本很高的事情，「麻煩大院能夠同意我們」。記者季相儒／攝影
外傳電價平均將調整6%，水費是否也調漲，引發關注。行政院長卓榮泰在立法院備詢時表示，一度水平均10元，確實是便宜了，如果合理的調整對員工士氣，以及鼓勵大家節約用水應該有帶動作用；經濟部長郭智輝也說，水龍頭轉開就有水，這是成本很高的事情，「麻煩大院能夠同意我們」。記者季相儒／攝影

外傳電價平均將調漲6%，水費是否也調漲，備受關注。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，一度水平均10元，確實是便宜了，如果合理的調整，對員工士氣，以及鼓勵大家節約用水應該有帶動作用；經濟部長郭智輝也說，水龍頭轉開就有水，這是成本很高的事情，「麻煩大院能夠同意我們」。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委黃健豪關切民生議題，他引述台灣自來水公司新聞稿指出，2024年稅後虧損39.49億，今年預計再虧損59.3億，合計起來將近100億，但台水2024年公布的永續報告書顯示，在2019年至2023年的損益表裡面，2019到2022年這段時間，虧損並沒有明顯的上升，是到2022年到2023年之後，才產生嚴重虧損。

郭智輝表示，這幾年台水有一些新的作為，包括再生水的製造、海水淡化。以澎湖為例，為照顧澎湖居民，台水賣給當地的水價是全國統一，但製造成本將近10倍。再者，現在氣候變遷非常大，政府體恤國人，31年來都沒有漲過，但成本升高了。

黃健豪質疑，海水淡化廠、水利工程的預算是用台水公司的錢在做？還是用政府的公務預算在執行？郭智輝說，很大的部分當然是公共建設，但接管回來以後，變成台水要配合，所以一樣要付出很高的成本，再加上極端氣候，以及現在不能抽地下水，所以成本變高。

黃健豪詢問，2022年之後降雨非常穩定，到底哪一部分的成本增加了，台水必須調漲？

郭智輝說，譬如水管老舊，台水要更新，不更新的話，突然間水管爆了，年久失修的部分也蠻多的，且水價沒辦法調整，所以成本就不斷的在增加。他更強調，「水龍頭轉開就有水，這是成本很高的事情」，麻煩立法院能夠同意，讓大家能夠隨時喝到好水，隨時用水方便，現在水價確實偏低。

卓榮泰也說，人事、設備更新、設備維護、設備採購都會增加，現在一度水平均是10元，一度水是一公噸，一公噸是1000cc的1000瓶，才10元，確實是便宜了，如果合理的調整，對員工士氣，以及鼓勵大家節約用水應該有帶動作用。

黃健豪要求在調漲水價之前，要清楚跟國人交代為什麼在2022年之後虧損增加。卓榮泰則回說，會做詳細報告。

水價 調漲 郭智輝

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