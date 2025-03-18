10部國安法案聚焦3重點　綠黨團籲在野勿當中共代理人

賴總統宣示啟動國安改革，民進黨立院黨團現已提出10部國安法案，民進黨立委沈伯洋說明法案三大面向，包括精準打擊、公開揭露及風險控管；黨團幹事長吳思瑤說，未來每個會期都是國安會期，將全力推進各項配套修法，呼籲在野別再擋案當中共代理人，一起當國安守門人。

民進黨團今天舉行「國家安全全面守護、國安法案不容再擋下」記者會，並羅列本會期要推的10部與國安相關修法法案，包括「兩岸人民關係條例」、「港澳條例」、「國籍法」、「國安法」、「通保法」、「反滲透法」、「資安法」、「刑法」、「陸海空軍刑法」及「國家情報工作法」。

吳思瑤指出，今天的程序委員會有兩大議題要關注，其一是國民黨提出反廢死、反戒嚴兩大公投案，極有可能在今天闖關列入週五院會議程，其二則是民進黨團從年前就推出的10部法律修正案，有些已在程委會等待排案，有些已進入委員會一讀，盼在野不要再擋。

沈伯洋說明，10部國安法案早在去年就已推出，並分成精準打擊、公開揭露及風險控管三大面向。首先因應國安、共諜案件頻傳，國安現有法令處罰態樣又太少，因此要精準打擊針對不同身分予以不同處罰，比如剝奪身分證、退休給與，就算坐牢也有不同刑度設計。

沈伯洋指出，當前中國滲透大部分須透過中間人，比如滲透現役軍人、外交官，或找退役軍人、退役外交官，最常當中間人的就是立委，因此必須針對特別身分有所規範，時常往返中國者須報備，是否見解放軍、國安部、統戰部，都須公開揭露，否則中間人會沒有壓力，持續滲透台灣社會活動。

沈伯洋提及，近期越來越多藝人交流時講出有損國格的話，但藝人跟退將、公務員不同，針對單純交流又可能被中國利用的人，須做風險控管，若有併吞目的就不正常，比如陸委會就對前總統馬英九帶陸生團來台做出風險控管，若違反規定就要回中國，這叫去風險化，而非藍白所說的去中化。

他提及，現在更大問題是網路平台，除了通過打詐專法，針對中國經營網路平台如何在台灣散播消息，去年已提了「反滲透法」修正，但沒有通過，現已提出資通安全管理法第二波修正，卻不斷在委員會被擋，最重要的公開揭露被擋在程序委員會，他就被擋了「28+14次」。

身兼程序委員會成員的民進黨立委郭昱晴呼籲，藍委切莫再擋國安法案，她也提到，日前就發生國民黨團總召傅崐萁夫婦帶團去香港，一位團員連行李還沒拿就被港警帶走，至今下落不明，傅崐萁夫婦卻不聞不問，她奉勸傅別再利用國民黨團總召身分與中國過從甚密，「你就是國安最大破口」。

民進黨立委林月琴說，去年她與沈伯洋修訂「兩岸條例」，規定某些政治人物行兩岸交流時應報備，卻被擋26次，直到現在還說不出理由，但台灣未阻止任何人去中國，而中共卻抓走了不少台灣人，若能強化法規，才能落實保護國家初衷。