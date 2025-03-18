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盧秀燕被嗆「應回歸家庭」 卓榮泰：柯建銘對母愛的回憶

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨嗆台中市長盧秀燕說，「盧媽媽」應回歸家庭，引發性平爭議。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時表示，這或許是柯建銘對母愛的回憶吧！不能剝奪。記者季相儒／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘昨嗆台中市長盧秀燕說，「盧媽媽」應回歸家庭，引發性平爭議。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時表示，這或許是柯建銘對母愛的回憶吧！不能剝奪。記者季相儒／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說，「盧媽媽」應回歸家庭，引發性平爭議。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時表示，這或許是柯建銘對母愛的回憶吧！不能剝奪。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，國民黨立委黃健豪關注性別議題，他指出盧秀燕有「媽媽市長」稱號，所以柯建銘就說媽媽應該回歸家庭，並詢問卓榮泰對柯建銘說法的看法。

卓榮泰表示，「這或許是柯總召對他母親的愛的回憶吧！對他母親就是這樣的感覺，不一定是在這個女性表現這麼優異的時候，但是我們不能剝奪一個人對他媽媽的那個。」此時，黃健豪打斷卓榮泰，並追問柯建銘可以指涉別人的媽媽做什麼事情嗎？柯建銘有權利定義別人的母親應該扮演什麼樣的角色嗎？

卓榮泰說，有空他在問問柯建銘在指涉哪一位？黃健豪立即打臉說，柯建銘有指名道姓是盧秀燕，卓榮泰尷尬地說，「喔」。

另外，黃健豪指出，行政院院本部單一性別比例達三分之一的達成率僅43.24%，差強人意，行政院作為國家一級行政機關，應該要以身作則，如果卓榮泰願意帶頭重視的話，民意代表們就比較不容易有這樣的發言。卓榮泰說，他也常常提醒自己，不足的地方一定要按照過去所說，盡快逐步達到。

卓榮泰 柯建銘

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