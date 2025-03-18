經濟部長遭嗆恐因水電雙漲下台 卓榮泰力挺幫緩頰

立法院今日院會聚焦於電價調整與台電虧損問題，國民黨立委張嘉郡質詢時直指，電價調漲勢必影響民生與企業競爭力，甚至可能成為經濟部長郭智輝「畢業」的理由；行政院長卓榮泰則為郭智輝緩頰，強調經濟部長的核心職責應是掌握國家經濟發展，而非淪為「水電部長」。

針對台電虧損與電價調整，卓榮泰指出，目前台電累積虧損約4,300億元，政府過去三年已撥補3,000億元，今年將再撥1,000億元，目的是讓台電財務更健全，減輕資本成本與利息負擔。

卓榮泰強調，電價審議委員會仍會依市場狀況與成本變動進行審議，政府雖非直接決策單位，但仍會考量民生穩定、使用者付費及節能等因素。

對於水價可能調漲，卓榮泰坦言，台灣水價已30年未調整，現行價格極低，調整仍在考慮階段，時機尚未確定，強調調漲水價是為了反映水資源處理成本，並鼓勵節約用水。

張嘉郡則提醒，水電雙漲將對小家庭與企業帶來沉重負擔，可能進一步衝擊國內經濟發展。她質疑政府是否已準備承擔民怨，並點出南韓計劃在2038年前增設四座核能發電廠，質疑台灣能源政策的長遠規劃。

對此，卓榮泰回應，政府將審慎觀察民生穩定，並重申不希望郭智輝只是「水電部長」，而是能夠推動國家經濟發展的經濟部長，強調政府的能源政策將兼顧穩定與永續發展。