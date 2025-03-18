菲律賓種綠電可行？卓榮泰：還不到最成熟的階段

菲律賓種綠電評估報告近日完成，電力輸送回台成本每度5.5元，引發關注。國民黨立委張嘉郡今質詢時質疑，台灣寧可向菲律賓買綠電也不願討論核能。行政院長卓榮泰表示，這不是台灣寧可，而是可行性評估，若有新的核能技術可讓台灣沒有核安問題、沒有核廢料處理，都可討論。

郭智輝去年10月拋評估「菲律賓種綠電輸回台灣」，更指「如果我買電，（每度）高於4元我不會買」。不過，經濟部近期提出評估報告，其中每度電運輸成本5.5元。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。針對菲律賓種綠電評估報告，卓榮泰表示，在歷次會議中有碰觸到這些問題，經濟部長郭智輝有他的想法，但一切都是在還要取得更多雙方合作意願，現在來看「目前這件事還不到最成熟的階段。」

張嘉郡詢問，是否支持「菲律賓種綠電輸回台灣」，卓榮泰說，如果可以從任何地方取得成本足以負擔、國內所有需求的能源，不管什麼方式，都是政府在嘗試的方向之一。

郭智輝表示，報告所引述的資料是日本船載儲能櫃的容量所算出，一度電需要5.5元。因為現在只有日本例子可評估，實際以他們所了解，2年後成本會大幅下降到4分之1，符合經濟部評估的部分。「為何電會貴，是因電網費用非常高，至於生成的再創電成本並沒有那麼高。」

國民黨力推「核子反應器設施管制法」修法，將核電廠運轉執照40年大限延長至60年。張嘉郡表示，世界各國包括日、歐、韓都在重啟核電，台灣寧可像菲律賓買綠電也不願討論核能。

卓榮泰說，這不是台灣寧可，而是可行性評估，評估內容包括方式、成本是否可行、國內是否需要，有無其他替代方式等，過程中他們認為很多來源方式都可拿出來討論，立委認為若有新的核能技術可讓台灣沒有核安問題、沒有核廢料處理，都可以來討論。

郭智輝表示，台灣是必須要使用多元電力的國家，可以看出雖然政府已經停止運轉核電廠，但人力沒有變。

張嘉郡表示，重啟核能或研發新核電技術，政府如果消極，立院就要積極。未來立法院修正「核管法」後，就能和國際接軌、讓核電延役，希望行政院能大力支持。她也問，若立院修正通過，政院是否還要再提覆議？

卓榮泰表示，只要合乎憲法規定，且經過充分討論、民主程序，「我也來自立法院，對於立法院的尊重，我跟歷任院長都一樣。」