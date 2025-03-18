30年來水電雙漲？卓榮泰：盼降低衝擊 時機還沒決定

電價費率審議會近期將開會，外界推估電價平均恐漲6%，自來水公司要檢討水價，可能是超過30年來首次「水電雙漲」。行政院長卓榮泰今天表示，時機還沒決定，政府當然希望降低衝擊，平衡一點，在整個年度中不要一次造成大家心理及財務上的負擔。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委張嘉郡質詢時關切水電雙漲恐衝擊民生，詢問漲電價是否勢在必行？

卓榮泰答詢表示，電價審議委員會開會時會蒐集各方資料，包括社會、民生、台電財務狀況去討論。政府還是考慮到成本反映、市場與民生穩定、使用者付費，還要提倡節約能源；至於多少度數上下如何調整，他還沒看到任何報告，也沒有任何討論。

張嘉郡質疑，台電財務虧損高達4300億元，就算今年再撥補1000億元還是無法彌補。台電並未因政府撥補就不漲電價，也未因政府撥補或漲電價就停止虧損。

卓榮泰說，台電虧損原因大家都知道，1000億元的撥補不是要解決財務問題，只是讓財務健全一點，少支出一些資本成本、利息能減輕一些，讓台電能減輕負擔，就不需要考慮調整太大幅度的各項電費，是做這樣的平衡而已。

張嘉郡問，一樣是撥補，怎不考慮撥補民眾負擔漲電價？卓榮泰說，電表不一定每個人都背在身上，有的有用到電，有的人沒有用到電表，雖然每個人都用到電，但電表不一定。

政府指示台水檢討水價，民眾恐面臨水電雙漲，張嘉郡問，政府是否考慮過對小家庭的衝擊？卓榮泰表示，當然，所以他們很慎重，水價幾乎30年沒調，現在的水價非常低，一方面要鼓勵大家節約珍惜水資源，也要反映每一度水的處理成本，「合理調整是在考慮當中，時機還沒決定。」

張嘉郡表示，水電雙漲衝擊不只民生，依慣例閣員年中可能異動，調漲民生費用可能成為經濟部長郭智輝要扛下的責任，搞不好會成為「畢業理由」。卓榮泰說，政府會非常審慎觀察民生穩定，他不期待郭智輝只是水電部長，而是掌握國家經濟的經濟部長，這才是他的正職。