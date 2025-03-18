影／藍推反廢死反戒嚴 卓榮泰：朱立倫累了嗎

為反制民進黨推大罷免，國民黨主席朱立倫日前宣布推動反廢死、反戒嚴公投，行政院長卓榮泰今天前往立法院備詢前受訪，表示這2個議題矛盾且不存在，就像是在一個黑暗的房間裡找兩隻不存在的黑貓，是心中充滿焦慮和偏見，難道朱立倫累了，要把問題搞清楚。

卓榮泰表示關於反廢死、反戒嚴公投其實是矛盾的，因為2個月前，政府才執行過一位死刑，因此死刑在國內是合法的、沒有廢死問題，這個議題並不存在。卓榮泰指出國內各政黨中只有國民黨有戒嚴的經驗，也只有國民黨不知道戒嚴的痛苦，而且今天台灣沒有任何時空條件，也沒有可能在今天、往後有任何戒嚴的可能，因此這也是不存在的議題。