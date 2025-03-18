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鍾小平揚言控告內亂外患罪 劉世芳反嗆：是中國台北議員嗎？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者曾吉松／攝影
內政部長劉世芳。記者曾吉松／攝影

國民黨台北市議員鍾小平指控，內政部長劉世芳喊「台灣跟中國，一邊一國」，因此將按鈴控告劉涉犯內亂外患罪。對此，劉世芳今天反問，鍾小平是中華民國的議員，還是中國台北的議員？

民進黨「人民是頭家」政策宣講會日前登場，劉世芳到場宣講時脫口說出「台灣就是台灣，中國就是中國」。鍾小平昨表示，他決定按鈴控告劉世芳毀憲亂政，控告違反內亂外患罪。

劉世芳今天赴立法院備詢前受訪指出，鍾小平目前是國民黨籍的台北市議員，她的說法跟昨天一樣，因為台灣奉行中華民國憲法，而中國當然是中華人民共和國的憲法，所以她認為一邊一國是最佳的解釋，也是最簡單的方法。

劉世芳指出，鍾小平如果代表國民黨發言的話，她認為非常不妥，她反問鍾小平是「中華民國的議員，還是中國台北的議員？」

對於國民黨推動反戒嚴公投？劉世芳回應，公民投票選務由中選會負責，內政部尊重。

劉世芳 議員 鍾小平

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