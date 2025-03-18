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國台辦稱富察案已宣判 邱垂正：審判是秘密進行、黑箱作業
在上海被中國大陸國安單位拘捕近2年八旗文化總編輯「富察」李延賀，傳出今年2月17日一審公開宣判，但刑期不明。陸委會主委邱垂正表示，本案被拿來當宣傳樣板，已經宣傳很久，其實整個審判就是秘密進行、黑箱作業，呼籲國人要記取富察案件，評估是不是有要去大陸的必要性。
立法院今持續行政院長卓榮泰總質詢，邱垂正上午在議場前受訪，表示富察先生的案子政府都有掌握，但是基於對家屬的尊重，不方便透露太多細節，不過要特別說明的是，這是一個公開審判，其實這是把富察當作宣傳樣板，對外宣傳，已經宣傳很久了，但其實整個審判就是秘密進行、黑箱作業，一般人都不知道所犯何刑。
邱垂正說，雙方答辯的內容，外界無從得知，還有強調當事人的司法人權確保都是謊言，呼籲國人要記取該案件，赴陸當然存在很多風險，這些風險是大家要放在心上的事情，評估是不是有要去大陸的必要性，一定要做風險評估安全準備，若還是要去的話，記得上陸委會的動態登錄系統，以便有意外出現時，政府可以協助。
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