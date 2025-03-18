卓榮泰：反廢死反戒嚴是不存在的議題　朱立倫累了嗎？

為反制大罷免， 國民黨 主席 朱立倫 宣布推動反廢死、反戒嚴公投，行政院長 卓榮泰 今稱，2個議題矛盾且不存在，「在一個黑暗的房間裡找兩隻不存在的黑貓，是心中充滿焦慮和偏見，難道朱立倫累了？要把問題搞清楚。

朱立倫昨稱，台灣民主經過卅幾年全民奮鬥，現在到了關鍵時刻，不能讓賴清德總統和民進黨亂搞；台灣民主需要受到保護，「更大的民主」就是全民公投；據了解，將由國民黨立委提案與連署，預計今天提交立法院程序委員會，排入周五院會。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對國民黨提出反廢死、反戒嚴公投，他說，「這其實是矛盾的」。

卓榮泰說明，2個月前，台灣才執行過死刑，死刑在國內是合法的，沒有廢死的問題，議題並不存在；至於戒嚴，國內各政黨只有中國國民黨有戒嚴經驗，也只有中國國民黨不知道戒嚴的痛苦，今天的台灣沒有任何時空條件宣布戒嚴，往後也沒有戒嚴的可能，這也是不存在的議題。

「在一個黑暗的房間找兩隻不存在的黑貓，是心中充滿焦慮和偏見。」卓榮泰援引哲學家所言，希望國民黨不要再推這樣的議題，不要在黑暗的房間找不存在的黑貓，要放下心中焦慮與偏見，希望朱立倫了解，「難道您累了嗎」，要把問題搞清楚」。