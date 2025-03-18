快訊

114學年繁星推薦放榜了！9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

台積電開漲11元再現秒填息 台股早盤漲逾百點

比特犬2度咬傷人！動保處隔11天才重罰 蔣萬安下令要求這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

台中再度藍白合？惡罷退散法會台中起跑 蔡壁如任志工團長

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
由民間人士自組的「惡罷退散志工團」所發起的「惡罷退散・平安法會」直播宣講活動，3月22日下午在台中起跑。圖／志工團提供
由民間人士自組的「惡罷退散志工團」所發起的「惡罷退散・平安法會」直播宣講活動，3月22日下午在台中起跑。圖／志工團提供

民間人士自組的「惡罷退散志工團」所發起的「惡罷退散・平安法會」直播宣講活動，3月22日下午3點在台中起跑，首站到國民黨台中市黨部，將透過Open Studio的形式，進行線上與線下串連，與線上網友和在場民眾互動，號召反惡罷、支持國民黨立委廖偉翔，民眾黨前立委蔡壁如任志工團長。

「惡罷退散志工團」表示，該團是由一群市井小民組成團隊，有感於全台各地罷免團體透過媒體優勢與行動資源，壟斷台灣的輿論討論空間，這群熱心的民眾決定集結手中有限的資源，舉辦「惡罷退散平安法會」，讓更多人可以聽到真正屬於在地的聲音。

首站從台中出發，更具特殊意義，惡罷退散志工團表示，去年大選，在台中市充分整合在野力量的情況下，寫下了近年來立委選戰最亮眼的成績，成為「藍白合的典範」，「在野整合示範區」，在地的公民，殷切盼望在鋪天蓋地的「惡罷」威脅下，能重演2024年的感動，讓這些民進黨所操控的「惡罷」可以退散，還給台灣一個平安、和平、不打仗、不軍事戒嚴、不廢死的公理社會。

這次的直播宣講活動，取名為「惡罷退散・平安法會」，結合平安符形狀的主視覺，希望結合台灣民間信仰，用趣味的方式，讓更多人一同上線或到現場參與。

此次活動，志工團邀請到曾經在中一選區寫下得票奇蹟，短短半年經營，竟然差點和立委蔡其昌出現黃金交叉的前台中市政府顧問蔡壁如，擔志工團團長。

蔡壁如表示，過去在民眾黨就曾經舉辦過「全台大眾走」活動，前進第一線接觸民眾宣傳民眾黨理念，這一次面臨生死存亡之戰，在野黨更應該團結一致，她願意傳授當年的成功模式，讓藍白合在台中開出的亮眼成績可以複製在這一次的反惡罷行動當中，讓輸不起的民進黨詭計不會得逞，讓更願意為在地發聲，更願意關注民生議題的在野黨立委，可以繼續在國會為在地民眾服務，例如台中的廖偉翔、顏寬恒、羅廷瑋與黃健豪。

直播宣講活動，邀請近期在網路上擁有高聲量的時事評論Youtuber歷史哥李易修主持，並邀約眾多名嘴、媒體人，及其他區域的立委跨區共襄盛舉，近期在Threads上受到熱烈迴響的「我是台灣人，我反綠」大串連，也會成為現場宣講的口號和主軸。

台中市 罷免 蔡壁如 藍白合

延伸閱讀

蔡壁如現身告別式！ 她曝柯爸：最期待柯文哲給他榮耀

黃國昌拜會盧秀燕未見蔡壁如 原來在台北為護理師發聲

影／ 黨主席黃國昌拜會市長盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

拚黨主席落敗被傳回防台中 蔡壁如：我一直在台中海線深耕

相關新聞

美國務院：南非駐美大使必須在21日前離開美國

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前將南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）列為不受歡迎人物，指控...

王美惠鬆口地方有需要願選下屆嘉市長 稱艱困選區盼中央徵召

嘉義市連任的唯一綠營立委王美惠，日前上前總統陳水扁主持電台節目《有夢上水》受訪，針對下屆市長選舉說，鄉親一直鼓勵她參選，...

台中再度藍白合？惡罷退散法會台中起跑 蔡壁如任志工團長

民間人士自組的「惡罷退散志工團」所發起的「惡罷退散・平安法會」直播宣講活動，3月22日下午3點在台中起跑，首站到國民黨台...

柯建銘嗆「盧媽媽應回歸家庭」藍轟口無遮攔、性別歧視

民進黨團總召柯建銘批評台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭，引發在野立委抨擊。國民黨批評，這就是民進黨上下貫徹的作風？長期...

【重磅快評】玉山論壇燒旺疑美論 會強化美國疑賴論？

昨天開幕的第八屆玉山論壇出現尷尬場景：丹麥前總理、北約前秘書長暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森，當著賴清德總統和美國在台協會...

台積承諾投資千億還不夠，民主團結能靠得了白宮？

當美國總統川普在專訪時大讚台積電董事長魏哲家是商界最敬重的人之一，他也逕自把台積電的投資從一千億元加碼到兩千億，這不是川普第一次信口開河的喊價，去年日本軟銀執行長孫正義宣布要投資千億美元，川普當面就要孫正義再加倍，川普也在日前國會演說中稱軟銀要投資兩千億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。