王美惠鬆口地方有需要願選下屆嘉市長 稱艱困選區盼中央徵召

嘉義市連任的唯一綠營立委王美惠，日前上前總統陳水扁主持電台節目《有夢上水》受訪，針對下屆市長選舉說，鄉親一直鼓勵她參選，嘉市是艱困選區，要由黨中央徵召，初選會影響團結傷感情；陳水扁以他過去選台北市長經驗說，不要怕初選，立委做好大家就會選王美惠當市長，「選舉無師傅、拚就有！」

針對王美惠說，國民黨執政的嘉市是艱困選區，嘉市中常委陳茂松不以為然，他說，黃敏惠明年卸任，國民黨還找不到市長人選，嘉義市不算艱困選區，明天黨中央開會成立選舉對策委員會，他認為要訂選舉辦法，他贊成初選，過去蔡英文當黨主席要徵召，他反對，他說，黨中央要他協調市長人選。

陳水扁問王美惠，「外傳妳已鬆口，地方有需要選下屆嘉市長，有影嘸？」，王美惠說，黨中央有機制，嘉市艱困選區，市長人選由中央徵召，初選會影響團結傷感情，鄉親、地方有需要，她不怕戰，盼中央扮橋梁，黨內人才多，選市長不一定非她不可，他會遵照黨中央指示，希望坐下來談協調，團結才能勝選。

陳水扁以他過去選台北市長為例，初選面對謝長廷、江鵬堅挑戰勝出，初選結束未影響團結，他也是第2任立委去選市長當選，他說，王美惠連任立委有經驗，無法再推辭選市長，王選4屆議員3次最高票，上屆立委得票數贏對手7人總和，立委選舉都是初選勝出。