聽新聞
0:00 / 0:00
王美惠鬆口地方有需要願選下屆嘉市長 稱艱困選區盼中央徵召
嘉義市連任的唯一綠營立委王美惠，日前上前總統陳水扁主持電台節目《有夢上水》受訪，針對下屆市長選舉說，鄉親一直鼓勵她參選，嘉市是艱困選區，要由黨中央徵召，初選會影響團結傷感情；陳水扁以他過去選台北市長經驗說，不要怕初選，立委做好大家就會選王美惠當市長，「選舉無師傅、拚就有！」
針對王美惠說，國民黨執政的嘉市是艱困選區，嘉市中常委陳茂松不以為然，他說，黃敏惠明年卸任，國民黨還找不到市長人選，嘉義市不算艱困選區，明天黨中央開會成立選舉對策委員會，他認為要訂選舉辦法，他贊成初選，過去蔡英文當黨主席要徵召，他反對，他說，黨中央要他協調市長人選。
陳水扁問王美惠，「外傳妳已鬆口，地方有需要選下屆嘉市長，有影嘸？」，王美惠說，黨中央有機制，嘉市艱困選區，市長人選由中央徵召，初選會影響團結傷感情，鄉親、地方有需要，她不怕戰，盼中央扮橋梁，黨內人才多，選市長不一定非她不可，他會遵照黨中央指示，希望坐下來談協調，團結才能勝選。
陳水扁以他過去選台北市長為例，初選面對謝長廷、江鵬堅挑戰勝出，初選結束未影響團結，他也是第2任立委去選市長當選，他說，王美惠連任立委有經驗，無法再推辭選市長，王選4屆議員3次最高票，上屆立委得票數贏對手7人總和，立委選舉都是初選勝出。
陳水扁說，嘉市綠營內部有問題，他告訴王美惠，「妳不能只靠黨中央協調，妳他要謙卑、放低姿態、拿出誠意」。王美惠盼扮桶筐團結大家，她說，上次蔡英文勸進她選市長，她以初任立委婉拒，這次無法再以此理由推辭，針對挺藍團隊發起罷免，陳水扁說，領銜人已聲明放棄二階連署，且有發現死人、冒名連署，面對罷免「鬧劇逆流」，王美惠應能安全過關，王美惠說，1階提議補件有10天期限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言