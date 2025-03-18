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美國務院：南非駐美大使必須在21日前離開美國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐日前宣布南非駐美大使拉蘇爾為不受歡迎人物。(美聯社)
美國國務卿魯比歐日前宣布南非駐美大使拉蘇爾為不受歡迎人物。(美聯社)

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前將南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）列為不受歡迎人物，指控他仇恨美國和美國總統川普；國務院17日指出，拉蘇爾必須在21日以前離開美國。

魯比歐日前在社群媒體平台X上發文，指南非駐美大使拉蘇爾不再受美國歡迎；魯比歐指控說，拉蘇爾是仇恨美國和美國總統，且煽動種族仇恨的政客，並將拉蘇爾視為不受歡迎人物。

美國國務院17日舉行記者會，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，魯比歐當日做出決定後，國務院的高層外交官員隨即與南非大使館的人員在國務院開會。

布魯斯指出，美方官員在會中向南非大使館告知拉蘇爾「不受歡迎人物」的狀態；布魯斯也說，拉蘇爾的特權和豁免權在17日到期，拉蘇爾必須在21日前離開美國。

南非總統府日前發表聲明表示，南非政府已獲悉南非駐美大使拉蘇爾被驅逐，令人感到遺憾，並呼籲相關各方和當事人處理此事時維持既有外交儀節，同時南非仍致力於與美國建構互惠互利的關係。

布魯斯說，拉蘇爾被列為不受歡迎人物，因為他的發言不僅總統不能接受，美國人也無法接受。

布魯斯表示，拉蘇爾作為外交人員，至少要表現出最基本的尊重，並認為拉蘇爾顯然沒有達到這項標準。

根據德國之聲（DW）報導，拉蘇爾日前在一場南非智庫線上研討會中表示，白人優越主義是川普不尊重世界既有秩序的動力。

至於南非是否有辦法與美國修復關係？布魯斯說，總統和國務卿都表達的非常明確，包括反對南非的土地政策，同時不滿南非與俄羅斯和伊朗發展關係，這都讓美國重新嚴肅審視對南非的政策。

布魯斯說，這次事件不只是態度和禮儀的問題，而是南非的決策不符合美國利益；布魯斯說，部分的目的也是要鼓勵南非改變他們的政策和立場。

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