CSIS點名台灣 陸造船大客戶

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表報告指出，外國買家是中國大陸造船業主要客戶，台灣名列其中特別令人憂心；長榮獨特的綠色船體在共軍航空母艦福建號旁邊建造，福建又可能是犯台起點，象徵意義引人關注。

CSIS近日發布「造船戰爭：對抗中國軍民兩用的造船帝國」報告，內容提到外國買家是中國造船業的主要推手，特別是為共軍建造軍艦的造船廠及涉入軍事計畫的商用造船廠。上述船廠有百分之七十五產品運往日本和南韓等美國盟友，以及新加坡和台灣等合作夥伴。報告說，外國公司向這些造船廠下單，等於為大陸海軍現代化的核心機構注入數十億美元收入。考量到共軍海軍快速擴張對台灣安全的直接威脅，台灣作為這類造船廠主要客戶特別讓人關注。

CSIS計算顯示，長榮海運公司現役船隊有百分之十五是在大陸「一級」造船廠建造，仍有更多訂單在生產中。所謂一級是指以生產共軍軍艦而聞名的中國船舶工業集團公司（中船集團）旗下造船廠，二級則是中船集團擁有的造船廠，雖然主要用以生產商用船舶，但與軍事計畫及人員保持密切聯繫。

報告稱，許多國外訂單都流向上海滬東中華造船廠及江南造船廠等一級造船廠，這些造船廠同時負責建造共軍軍艦，用於在台海發動兩棲攻勢或其他軍事行動。這些商業盈收補貼了共軍海軍擴張，也使大陸造船廠能以更低邊際成本、更有效率擴大軍事生產。

報告呼籲美國川普政府將造船業議題納入更大戰略，團結盟友和合作夥伴，共同抵制大陸軍民融合戰略及不公平經濟行為，美國應鼓勵盟友採取低調、非正式行動，阻止其企業向大陸一級造船廠下單。這對台灣來說更是如此，因為共軍現代化對台灣衝擊最大。