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專家看法：美憂造船能量萎縮、落後大陸

聯合報／ 記者程嘉文胡瑞玲甘芝萁／台北報導

CSIS報告提及外國買家是中國大陸造船業的主要推手，呼籲美國川普政府應鼓勵盟友阻止企業向大陸一級造船廠下單。學者認為，美方憂慮自身造船能量萎縮並落後中國大陸是出現這篇報告的背景，但造軍艦與造商船技術層面不同，一般航運業者採購船隻是商業行為，恐難以多加指責。

中華戰略學會資深研究員張競認為，與軍用無直接相關的一般商業行為應該「經濟歸經濟」，否則美國也出口大量黃豆給大陸，其中必有不少成為解放軍的軍糧；包括航運業者在內，美國更是向中國大陸進口最多產品的市場，總不能以此質疑美方贊助中共解放軍。他表示，關鍵仍然是經濟，如果能有更佳供應來源，商人自動會轉向。

據了解，CSIS的報告整理前幾大船公司委託大陸造船占比，例如MSC為百分之廿五、Maersk百分之廿三、CMA CGM百分之四十三，美商Seaboard Marine更高達百分之六十，比率都高於長榮的百分之十五。

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