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恢復7天假？ 內政部盼維現況

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
劉世芳表示，目前社會仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影
劉世芳表示，目前社會仍無共識，且要不要放假也牽涉到勞動關係的改善，因此不希望倉促立法。記者曾吉松／攝影

立法院內政委員會昨排審恢復七天國定假日相關法案，眾多在野立委都盼為勞工爭取更多假期，國民黨籍內政召委牛煦庭表示，會兼顧社會接受度及避免政治爭議，盡速整合出版本，希望大家務實討論；內政部劉世芳則說，考量涉及層面廣，宜維持現況，倉促立法恐致更多疑慮。

昨有眾多立委參與提案並說明內容，總共高達廿六個版本，藍白立委都主張要為勞工增加假期，至於放幾天、放哪天都可以來談，像是光復節、行憲紀念日、原民歲時祭儀及相關紀念日都有委員提出，大家都希望內政部拿出態度，尤其可以勞動節、教師節等共識高的日子先來放，也要統一放假，別因家庭成員不同工作而有人放假、有人不放假。

劉世芳指出，這次各版本中，紀念日卅三種、節日高達卅八種，差異甚大，大家對各類節日見解多有不同，不過就現行各類節日來看，已達一一五日至一一六日，全年放假總數已符合立院附帶決議規定，也是歷年來會商的共識。

「這不是一個真正的議題。」劉世芳說，若以身分別放假，各職業或族群也都會要求放假，總之涉及層面廣，都還需要凝聚共識並作綜合評估，目前時間還充裕，內政部持開放態度，可以有更周全的討論，否則倉促立法恐造成更多疑慮。

內政部 劉世芳 節日

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