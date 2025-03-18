綠酸普發現金 藍嗆討回貪腐錢

總預算覆議案遭在野黨否決後，朝野仍攻防不斷。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強昨天反駁，今年明明編列九億多元公費留學獎金，立法院一毛未刪，質疑行政院把錢「拿去養誰」；而民進黨秘書長林右昌則酸國民黨主張還稅於民、普發現金「層次低」，也遭國民黨回嗆是「拿回民進黨偷走的錢」。

民進黨近期展開下鄉宣講，民進黨立委何欣純直指公費留學獎學金被刪，導致孩子無法留學。羅智強昨天拿出資料駁斥說，根據教育部資料，今年度公費留學獎學金編列九億一○四三萬元，立法院審案時一毛未刪，比起去年法定數七億七一九五萬元，增幅近兩成，請問行政院明明拿到更多錢，結果把錢拿去養誰？是養綠媒、網軍，還是養側翼？

此外，工程界近日直指金質獎因立法院刪預算而停辦，羅智強表示，金質獎今年度預算為一○六○萬元，比去年足足多了二六○萬元，結果行政院騙民間團體說金質獎無法舉辦是因為立法院凍預算，立法院對這筆預算凍結十%，而且凍結可以解凍，就算執政黨要硬拗成凍結就是刪除，也還有九五四萬元，呼籲民進黨「不要再騙了」。

至於國民黨立法院黨團推動普發現金，遭林右昌批評「層次太低，前總統蔣經國都要搖頭」，國民黨發言人楊智伃昨反擊，林右昌在嗆新加坡總理黃循才的普發現金政策？還是在嗆美國總統川普DOGE部門將節省資金發放給美國人民的提案？對於林右昌如此「高層次」的高官而言，民眾為錢為生活的煩惱，當然是「層次太低」；民進黨貪腐、濫用納稅錢的手法才是五花八門，「蔣經國看了都生氣」。