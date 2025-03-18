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老柯諷「盧媽」應回歸家庭 被批沙豬
民進黨團總召柯建銘昨批台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭，引發國民黨女性立委齊轟。徐巧芯批柯沙豬式指控，柯才該思考真的該退休；許宇甄則批，柯性別歧視言論顯見民進黨性平工作不及格。
柯建銘昨於黨團記者會批評國民黨推動反戒嚴、反廢死公投，同時諷刺說「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，引發爭議。
徐巧芯說，媽媽可以不只一種樣子，大家稱盧秀燕「媽媽市長」，是因她對民眾的關心，以及柔軟的身段，就像母親一樣，把市民當成自己的孩子般愛護；柯建銘如此指控時，怎麼不想想是不是自己才真的該退休了？
徐說，還是民進黨比較了解民進黨，立委王定宇說柯「認知」有點問題，立委王世堅也認為柯應做精神鑑定，或許不是隨口說。
「柯建銘是不是還活在幾十年前，覺得女人只能顧家，不能領導？」許宇甄說，國民黨推動性別平等多年，讓台灣朝向性別平等、多元尊重的社會邁進，柯卻有歧視性別的言論，顯見民進黨這些年的性平工作不及格。
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