還勞工7天假？內政部長劉世芳認不應立法 勞團諷心裡只有資本家

今天立法院內政委員會審查「紀念日及節日實施條例」草案，勞工團體表示，內政部劉世芳部長竟表示訂定「紀念日及節日實施條例」將喪失彈性，目前全國勞工及公務人員全年總休假日為115天、116天，已趨於一致，因此建議維持現狀，「劉世芳這種官員，嘴上人民當頭家，心裡只有資本家。」

桃園市產業總工會表示，劉世芳話只說一半，依據2000年該次立法院修法附帶決議，該內容原文為現行內政部所發佈施行的「紀念日及節日實施辦法」，僅為行政命令，缺乏其穩定性及法律效力，因此應加速研擬「紀念日及節日實施條例」，將其效力提升至法律位階。

桃園市產業總工會表示，顯見該次立法院附帶決議已經表明，應儘速將國定假日從行政命令提升為條例的法律位階，今日劉世芳竟想繼續把持自己作為主管機關的權力而違背立法院當時的附帶決議？顯然劉世芳完全不把人民當頭家。

桃園市產業總工會指出，該附帶決議是於2000年討論的結論，而距今已過25年，台灣全年總休假日仍為115天、116天，顯低於韓國、日本等鄰近亞洲國家，使得台灣勞工年總工時始終居高不下，有檢討並增加假日的必要，執政黨不該如此守舊落後，繼續堅持距今已過25年的立法論討論內容，當作反對增加國定假日的理由，而與6成支持增加國定假日之民意站在對立面，也要再問認為自己有7分的勞動部長洪申翰，能接受劉世芳這樣的答案嗎？