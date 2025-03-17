爆37座淨水場致癌物超標卻無罰則 陳菁徽轟環境部躺平

飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽批評，我國去年有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但「飲用水條例」卻已28年未修訂，飲用水安全簡直遭環境部放生。環境部表示，還需配合台灣自來水公司改善的期程，因此目前不用罰錢的方式來管理。

陳菁徽指出，去年我國有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但關於「飲用水條例」的處罰規範已超過28年沒有修訂，甚至對汙染行為仍用最高6萬元以下的額度來管理，環境部儼然「躺平」。另外環境部預告納管飲用水的PFAS等物質同時，卻又放任三年內違法可以免罰的空窗期，根本是在助長不法。

環境部長彭啟明偕水保司長王嶽斌回應，除用罰鍰管理之外，很多的行政要求對業者都會是成本負擔，未必要從罰鍰讓業者增加成本；至於管理水質內的致癌PFAS濃度，還需配合台灣自來水公司改善的期程，因此目前不用罰錢的方式來管理。

陳菁徽再爆料，近期有間大學被驗出飲用水條例規範的劇毒致癌苯物質，而且還超標64倍，環境部除複驗外，並未再追蹤受影響國人的健康情形，也未曾主動通知外界或公告，而是只想息事寧人。也因此陳菁徽提案，要求環境部限期一個月內提出應變處理報告。