快訊

雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

徐睿知也不放過！前員工爆金秀賢公司黑暗內幕 驚揭金賽綸的「粉色日記」

聽新聞
0:00 / 0:00

爆37座淨水場致癌物超標卻無罰則 陳菁徽轟環境部躺平

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽質詢環境部長彭啟明。圖／陳菁徽提供
飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽質詢環境部長彭啟明。圖／陳菁徽提供

飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽批評，我國去年有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但「飲用水條例」卻已28年未修訂，飲用水安全簡直遭環境部放生。環境部表示，還需配合台灣自來水公司改善的期程，因此目前不用罰錢的方式來管理。

陳菁徽指出，去年我國有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但關於「飲用水條例」的處罰規範已超過28年沒有修訂，甚至對汙染行為仍用最高6萬元以下的額度來管理，環境部儼然「躺平」。另外環境部預告納管飲用水的PFAS等物質同時，卻又放任三年內違法可以免罰的空窗期，根本是在助長不法。

環境部長彭啟明偕水保司長王嶽斌回應，除用罰鍰管理之外，很多的行政要求對業者都會是成本負擔，未必要從罰鍰讓業者增加成本；至於管理水質內的致癌PFAS濃度，還需配合台灣自來水公司改善的期程，因此目前不用罰錢的方式來管理。

陳菁徽再爆料，近期有間大學被驗出飲用水條例規範的劇毒致癌苯物質，而且還超標64倍，環境部除複驗外，並未再追蹤受影響國人的健康情形，也未曾主動通知外界或公告，而是只想息事寧人。也因此陳菁徽提案，要求環境部限期一個月內提出應變處理報告。

另外，陳菁徽質詢有關環境部主政近97億元的「建構國家安全化學與韌性永續計畫」中，所編列1億2000萬元補助各地方政府要在2025年建置核生化災害車輛及化學災害車輛的招標採購進度。環境部證實，該專案計畫雖掛名環境部，但仍需跨部會分工，目前採購進度尚未得知，需待第一季過後才會被國防部告知；至於核生化災害車輛，雖以補助地方政府名義規畫，但確定不會配置給地方，而是會改由國軍的軍團來接手。

飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽批評，我國去年有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但「飲用水條例」卻已28年未修訂。圖／陳菁徽提供
飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽批評，我國去年有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但「飲用水條例」卻已28年未修訂。圖／陳菁徽提供

環境部 超標 陳菁徽

延伸閱讀

高齡產婦幫同志弟弟生子遭熱議 陳菁徽：生育自主

高齡試管故事惹議 陳菁徽：推廣多元包容觀念

男護理師留院服役？ 陳菁徽盼政府更要協助中長期規畫

醫療現場不斷惡化 陳菁徽：健保點值入法才有保障

相關新聞

升官一天即回任原職務 監察院指台中市府現人事亂象

台中市府出現高階公務員轉任政務官後，升任事務官1天又回任原職務，監察院表示，此舉造成社會觀感不佳，影響官員本身及政府形象...

柯建銘嗆盧秀燕「盧媽媽應回歸家庭」 女藍委火大齊轟：沙豬式指控

民進黨團總召柯建銘今批台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭，引發國民黨女性立委齊轟。徐巧芯批柯沙豬式指控，柯自己才該思考真...

柯建銘要「盧媽」回歸家庭主婦 黃健豪以「柯麻」回敬

民進黨團總召柯建銘今天上午喊話藍白應就地解散、向國人謝罪，並諷刺台中市長盧秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回...

「亞亞在台灣」限期離台 劉世芳：保持安全離境空間

「亞亞在台灣」劉姓中配因公然鼓吹武統，遭移民署限期10天內離境，立委關注哪天是最後期限。內政部長劉世芳今天說，移民署15...

日本戶籍國籍欄正名「台灣」 賴總統：台日友好關係展現

日本法務省今年5月底起承認台灣人在日本戶籍謄本國籍欄可寫「台灣」，而非「中國」。總統賴清德今天接見「日華議員懇談會」會長...

爆37座淨水場致癌物超標卻無罰則 陳菁徽轟環境部躺平

飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽批評，我國去年有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但「飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。