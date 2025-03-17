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爆37座淨水場致癌物超標卻無罰則 陳菁徽轟環境部躺平
飲用水品質成民眾生活環境重要指標，國民黨立委陳菁徽批評，我國去年有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但「飲用水條例」卻已28年未修訂，飲用水安全簡直遭環境部放生。環境部表示，還需配合台灣自來水公司改善的期程，因此目前不用罰錢的方式來管理。
陳菁徽指出，去年我國有37座淨水場遭驗出包含PFAS在內的致癌物超標，但關於「飲用水條例」的處罰規範已超過28年沒有修訂，甚至對汙染行為仍用最高6萬元以下的額度來管理，環境部儼然「躺平」。另外環境部預告納管飲用水的PFAS等物質同時，卻又放任三年內違法可以免罰的空窗期，根本是在助長不法。
環境部長彭啟明偕水保司長王嶽斌回應，除用罰鍰管理之外，很多的行政要求對業者都會是成本負擔，未必要從罰鍰讓業者增加成本；至於管理水質內的致癌PFAS濃度，還需配合台灣自來水公司改善的期程，因此目前不用罰錢的方式來管理。
陳菁徽再爆料，近期有間大學被驗出飲用水條例規範的劇毒致癌苯物質，而且還超標64倍，環境部除複驗外，並未再追蹤受影響國人的健康情形，也未曾主動通知外界或公告，而是只想息事寧人。也因此陳菁徽提案，要求環境部限期一個月內提出應變處理報告。
另外，陳菁徽質詢有關環境部主政近97億元的「建構國家安全化學與韌性永續計畫」中，所編列1億2000萬元補助各地方政府要在2025年建置核生化災害車輛及化學災害車輛的招標採購進度。環境部證實，該專案計畫雖掛名環境部，但仍需跨部會分工，目前採購進度尚未得知，需待第一季過後才會被國防部告知；至於核生化災害車輛，雖以補助地方政府名義規畫，但確定不會配置給地方，而是會改由國軍的軍團來接手。
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