升官一天即回任原職務 監察院指台中市府現人事亂象

台中市府出現高階公務員轉任政務官後，升任事務官1天又回任原職務，監察院表示，此舉造成社會觀感不佳，影響官員本身及政府形象，建議透過院際會商，以定奪政府人事政策及文官制度之走向與定位，根本解決有關人事任用亂象；學者專家則說，考試院或銓敘部應積極修訂相關法律，讓人事法制有更明確基準。

監察院指出，台中市府於民國113年間報請銓敘部審定7筆人事任用案，均為1日或5日的短期任用，包含勞工局長轉任副祕書長、建設局長轉任參事等，均為轉任一天旋即於隔日回任原局長職務；銓敘部曾兩度退請市府說明「須短期任用的理由」僅得到「借用其等專業能力」的回覆。

據監察委員賴鼎銘調查報告，銓敘部近年銓審通過「政務官短期轉任常務文官再回任原政務職務」計11件（任用日數1至10日不等），台中市政府並非特例，近年亦有新北市府曾有類似案件。經詢問，銓敘部官員坦承「短期任用不合理」，卻又表示「當事人均有公務員任用資格，也無任用法所定之消極資格，基於合法性審查，所以同意銓敘。」

該調查報告也指出，依公務人員任用法需夠專業，但一天能看出專業嗎？銓敘部同意的案子真符合任用法第2條規定的「專業」要件嗎？銓敘部既為任用法的主管機關，對於各機關人事任用究應如何貼近任用法第2條、第4條意旨及條文要件，仍應正視妥處。

諮詢學者直言，地方政府如此短期升任模式已被視為地方首長用以激勵士氣、彌補文官辭職所生損失之手段，本質問題在於「文官政務化」的趨勢、現象，而我國政務人員法草案卡關20年，對政務人員的派任離退沒有具體規範，旋轉門條款也闕如，建議考試院或銓敘部，應該積極推動政務人員法、公務員基準法或修正任用法，讓人事法制有更明確基準。

監察院表示，目前這類「短期升任模式」說是各機關因應法制現狀創生的「對策」，而非人事「政策」，因此，釐清我國上位的人事政策及文官制度，實為政府要務，考試院及行政院宜透過院際會商，根本解決有關人事任用亂象。