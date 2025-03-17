「亞亞在台灣」限期離台 劉世芳：保持安全離境空間

「亞亞在台灣」劉姓中配因公然鼓吹武統，遭移民署限期10天內離境，立委關注哪天是最後期限。內政部長劉世芳今天說，移民署15日給劉女處分書，理論上是要10天內離境，但保持讓劉女有安全離境的空間。

中國配偶劉姓女子用「亞亞在台灣」名稱，公然鼓吹中國以武力統一台灣等言論，移民署先依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，且已要求限期10天內離境，依此推算24日應為最後期限。若逾期滯台，將執行強制出境。

立法院內政委員會今天審查「紀念日及節日實施法草案」、「國定紀念日及節日實施條例草案」等案，邀劉世芳列席備詢。

民進黨立委李坤城質詢時指出，劉姓中配聲稱，移民署曾告知收到廢止居留證公文後可申請團聚，不必立刻離境，可在台停留6個月陪孩子；後來有人說移民署若未在10天內要求劉女離境，將告發瀆職，因此移民署才說要劉女強制出境。

劉世芳答詢時說，這位中配其實沒有拿到台灣身分證，所以只是依親居留，內政部是依法取消依親居留，且劉女在網路上說要武統台灣；不是只有一個人檢舉，網紅所說的部分只能當成參考，但不是定案。

劉世芳指出，有關依親居留、申請團聚等，在移民署的依親居留規定就有提到，但移民署給劉女的處分書裡不是3月16日，而是3月15日，也就是要求劉女要限期離境。

李坤城追問，限期離境的最後期限是哪天。劉世芳表示，依照行政程序法要非常嚴謹，劉女收到處分書之後，理論上是要10天內離境，會讓劉女有空間，「但是哪一天，我們還是保持讓她（劉女）有安全離境的空間」。

李坤城說，他算了一下應該在24日之前；劉世芳表示，她還是不對外講，這有點像郵局給你雙掛號，放在你家樓下，你沒有收到，到第二天才收到，那麼就要從第三天開始算起，有點上下的時間。

劉世芳表示，目前法律並沒有漏洞，都是依據兩岸人民關係條例、入出國及移民法；在過去很長一段時間中，外國籍者若觸犯到台灣法律，就是按照相關規定辦理。

李坤城說，除劉女外移民署也約談其他言論涉及武統的網紅，後續處理情形如何。劉世芳表示，也是一樣，不管是在網路上看到，或是有人檢舉，就按相關規定約談。至於是否有像劉女要限期出境的，劉世芳表示，「有」，但時間上容許內政部有點保留，因為這是行政程序處理的範圍。