柯建銘要「盧媽」回歸家庭主婦 黃健豪以「柯麻」回敬

民進黨團總召柯建銘今天上午喊話藍白應就地解散、向國人謝罪，並諷刺台中市長盧秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，國民黨還有未來嗎？盧秀燕的子弟兵、立委黃健豪下午馬上反擊，認為社會對柯的封號是「柯麻」還說，「起因是柯建銘他兒子吸食大麻及被控運輸二級毒品，佐以柯總召總是在公眾場所抽煙等印象而來」。

國民黨主席朱立倫及多位黨籍立委今於立法院議場前宣布，將啟動「反廢死、反戒嚴」公投，以民主自決對抗政府施壓。柯建銘則痛批，朱立倫以黨主席身分在議場開會，民進黨團表示嚴正抗議，國民黨要「公投綁大選還在騙」，又批盧秀燕「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，國民黨還有未來嗎？

黃健豪說，每個人對「媽媽」的定義，除了生養子女之外，「媽媽」到底是可以出門的職業婦女，還是專心在家操持家務的家庭主婦，這是每個家庭自己的事，無所謂好壞。但柯總召要把「媽媽」定義為只能是家庭主婦，可能跟他73年來接受的教育有關，但很顯然不適用於當代社會。

他說，政壇上的暱稱，比如辣台妹、賴功德、電火球、大師兄、暖男、胖周瑜，有的是自封，有的是社會約定俗稱，但總之我們不直接點名，大概都能知道指涉何人與標籤下的時代背景。盧媽當然是源自於媽媽市長的形象及幾則新聞稿，所以簡稱盧媽，而從公眾上的表現，稱呼盧秀燕為盧媽對多數大眾而言，也符合既定印象。

但是，如果突然稱柯總召為柯爸爸，就會與目前的社會形象不符。柯麻與其指點盧媽的事業與家庭，倒不如當好柯爸爸，關心自己兒子吸食大麻後的身體健康吧。