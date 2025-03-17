柯建銘嗆盧秀燕「盧媽媽應回歸家庭」 女藍委火大齊轟：沙豬式指控

民進黨團總召柯建銘今批台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭，引發國民黨女性立委齊轟。徐巧芯批柯沙豬式指控，柯自己才該思考真的該退休；許宇甄也批，柯性別歧視言論顯見民進黨性平工作不及格，且柯兒因毒品案緩起訴，應是父親當得太糟，所以才沒人稱「柯爸爸」。

柯建銘今於黨團記者會批評國民黨推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，同時也諷刺台中市長盧秀燕，「盧市長不要選總統了，人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，引發討論。

徐巧芯批評，為什麼「盧媽媽」就要回去做家庭主婦？一個女人的生涯可以有很多不同的想像，有些選擇做家庭主婦，專心照顧孩子；有的兩者兼顧；有的孩子長大了繼續拚工作；有的沒有生孩子的意願只想自由自在地過一生，而柯建銘竟如此沙豬式的指控盧秀燕。

徐巧芯強調，媽媽可以不只一種樣子，大家稱呼盧秀燕「媽媽市長」，是因為她對民眾們的關心，以及柔軟的身段，就像一個母親一樣，把市民當成自己的孩子般愛護，柯建銘如此指控時怎麼不想想是不是自己才真的是該退休了。還是民進黨比較了解民進黨，立委王定宇說柯「認知」有點問題，立委王世堅也認為柯應該去做精神鑑定，或許不是隨口說。

許宇甄也批，柯當父親當得這麼失敗，卻看不得別人好，這種言論根本充滿性別歧視，柯是不是還活在幾十年前，覺得女人只能顧家，不能領導？國民黨推動性別平等多年，讓台灣朝向性別平等、多元尊重的社會邁進，柯身為執政黨大黨鞭卻有歧視性別的言論，顯見民進黨這些年的性平工作不及格。

許宇甄表示，盧秀燕展現出現代女性的韌性與實力，不僅市政成績亮眼，而且視民如子女，獲得市民認同以「盧媽媽」稱呼。反觀柯建銘，自己的兒子卻因為毒品案落得緩起訴的下場。試問柯建銘怎麼從來沒人叫他「柯爸爸」呢？是不是因為他當父親當得太糟，根本沒資格成榜樣？