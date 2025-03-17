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林佳龍接見丹麥前總理 感謝提升台灣國際能見度

中央社／ 台北17日電

丹麥前總理拉斯穆森訪台，外交部林佳龍今天於社群媒體表示，他接見時感謝拉斯穆森提升台灣的國際能見度，並強調台灣在半導體製造、資通訊與AI產業領域技術領先，將持續強化競爭力。

外交部長林佳龍14日接見丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）以及捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer），兩人皆應邀來台參加17、18日登場的第8屆玉山論壇。

外交部長林佳龍今天在臉書發文表示，民主聯盟基金會主辦的「哥本哈根民主高峰會」（CopenhagenDemocracy Summit）是歐洲地區的年度盛事，多次邀請前總統蔡英文、總統賴清德以錄影致詞方式與會。

林佳龍認為，此舉不僅肯定台灣的民主活力，也大大提升台灣的國際能見度，有利爭取國際力量的支持，他在與拉斯穆森的會晤中表達誠摯感謝。

林佳龍說明，台灣在半導體製造、資通訊與AI產業領域，不僅技術領先且值得全球民主國家信賴。未來台灣將會運用全球的資金、人才與技術，持續強化產業競爭力，並且布局全球建立「Taiwan +N」模式，為全球的繁榮與和平作出貢獻。

根據林佳龍發文，拉斯穆森則表示，他在1994年首度以國會議員的身分訪台後，後續也以不同職位訪台，這30年來台灣的進步十分迅速，讓他印象深刻。

至於接見費雪時，林佳龍則說，台灣與捷克近年持續深化合作，今年更將在交通、文化與科技等領域開花結果。隨著台積電於德國德勒斯登設廠，帶動歐洲半導體生態系蓬勃發展，並吸引相關上下游企業進駐歐洲建立供應鏈。

林佳龍強調，台灣已於去年底在捷克設立「先進晶片設計研究中心」，協助培育在地半導體產業人才，強化中東歐地區的經濟韌性與繁榮。

根據林佳龍發文，費雪肯定台捷在增加航班、強化半導體供應鏈等領域的合作成果，並期待雙方能在 AI科技與無人機技術領域展開更深入的合作。並期望台捷能透過合作強化網路安全，提升抵禦境外資訊操弄及灰色地帶侵略的能力。

半導體 外交部 林佳龍

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